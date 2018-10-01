Пермячка: «Мой муж превратил 11-летнюю дочь в рабыню в Ираке, и я не могу ее вернуть»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-01T09:54:49+03:00

Анастасия уже несколько лет не видела Марьям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

37-летней Анастасии А. удалось забрать после неудачного брака только одного ребенка - сына

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- Мама, когда я вижу твои фото, я хочу плакать, - пишет 11-летняя Марьям сообщение своей маме Анастасии. С момента их последней встречи прошло три года.

«Восточная сказка»

Летом 2004 года 23-летняя Анастасия вместе с мамой поехала отдыхать в Дубай. Как-то в кафе они услышали русскую речь. Обернувшись, Анастасия увидела симпатичного темноволосого мужчину. Он явно был не русский, но несколько слов на нашем языке знал.

- Слово за слово, и мы начали общаться, - вспоминает Анастасия. - Узнала, что мужчину зовут Салах. У него в ОАЭ свой бизнес - магазин масел, а сам он из Ирака. У нас начался курортный роман, который перерос в настоящие отношения. После моего возвращения домой мы с Салахом продолжали общаться, и он приехал ко мне в Пермь.

Так Салах и Анастасия стали жить: то он к ней в Пермь приезжал, то она к нему в Дубай. На Востоке, конечно, ей приходилось соблюдать все приличия.

- Салах снимал квартиру в многоэтажном доме, - говорит Анастасия. - Она была в европейском стиле. А я везде ходила в платке, с закрытыми руками. Если мужчины видят девушку без платка, они на нее смотрят с презрением - свою красоту показывать всем нельзя. Меня это не смущало - что такое платок, если у нас с Салахом все было прекрасно? Он меня на руках носил, был очень заботливым и обходительным, дарил золото.

В 2005 году Анастасия забеременела, и рожать решила в Перми. На свет появился мальчик - Ибрагим.

- Мы так и жили в разных странах, но Салах часто приезжал ко мне и к сыну, - говорит Анастасия. - В итоге мы решили пожениться - чтобы все было по закону. Я сразу сказала, что веру менять я не стану, ислам не приму. Салах согласился. А вот его родственники очень разозлились: мало того, что русская, так еще и православная.

Через год у Салаха и Анастасии родилась дочь, ее назвали Марьям. В отличие от смуглого кареглазого брата, у девочки были белые волосы и голубые глаза. Салах ее обожал - любил гулять с ней в коляске, ездил с дочкой в зоопарк.

Анастасия после выписки из роддома. На руках у ее матери - новорожденная Марьям. Фото из архива семьи

Но через несколько лет в семье начались проблемы.

- Конечно, жить на две страны - это тяжело, - говорит Анастасия. - Когда дети уже подросли, Салах стал жутко ревнивым. Когда созванивались, каждый разговор кончался ссорой: туда не ходи, это не носи, с тем не встречайся. У него позиция такая: хозяин в доме - только я. Начались какие-то истерики, упреки… Я от такой жизни устала и решила подать на развод.

Салах гуляет с Анастасией и Марьям по Перми. Фото из семейного архива

«Хотела дать детям хорошее образование»

Разводили Анастасию и Салаха долго. За это время у Насти появился любимый мужчина, Салах тоже нашел себе невесту в Ираке. После получения документов о разводе мужчина женился, но продолжал общаться с Ибрагимом и Марьям - детей Салах любил.

- Ребята ходили в садик у нашего дома в Кировском районе, - говорит Анастасия. - Я стала задумываться о том, что неплохо бы дать детям хорошее образование. Мы все долго обсуждали и решили, что Ибрагим и Марьям будут жить у папы в ОАЭ.

Марьям в детском садике в Перми до отъезда в ОАЭ. Фото из архива семьи

Анастасии было тяжело расставаться с детьми. Она несколько раз меняла решение, но все же отпустила их на восток. Жили Ибрагим и Марьям с отцом, его новой женой и их новорожденной дочкой.

- В первый класс дети пошли в школу, в которой преподают по британской системе образования, - рассказывает Анастасия. - Они уже вовсю разговаривали на английском языке. Мы часто созванивались, они присылали мне фотографии.

Несколько раз в год пермячка навещала детей. Они вместе гуляли по городу, ходили в бассейн, играли.

- Один раз даже сбежали на море и искупались, - смеется Анастасия. - Салах был против того, чтобы Ибрагим и Марьям ходили на общественный пляж, потому что «там грязно». Но нам понравилось!

Бабушка часто навещала внуков в ОАЭ. На фото она с Ибрагимом и дочерью Салаха от второго брака

«Я увез детей в Ирак»

В 2015 году Анастасии поступило тревожное сообщение от дочки:

- Мама, я тебя так люблю, - писала Марьям. - Когда я смотрю на твое фото, мне хочется плакать. Мы хотим домой.

Анастасия, увидев сообщение, сама расплакалась и позвонила Салаху.

- Я хочу забрать детей домой, скоро за ними приеду, - сообщила Анастасия.

Бывший муж пообещал, что год Ибрагим и Марьям проучатся в Эмиратах, а в 2016-м - приедут домой.

Анастасия с нетерпением ждала возвращения детей в Пермь. В конце их учебного года женщина нашла подходящие авиабилеты и позвонила Салаху, но тот неожиданно сказал, что детей в ОАЭ нет.

- У меня отец умирает, - сказал мужчина. - Я отвез Марьям и Ибрагима к нему в Ирак на месяц.

- Я сразу почувствовала, что-то не так, - говорит Анастасия. - Ведь родители Салаха меня и моих детей не принимали, не считали их своими внуками. Но я решила, что может перед смертью отец Салаха и вправду решил увидеть детей. Решили подождать.

В ожидании прошел весь 2016 год. Ребята проживали в Ираке в двухэтажном коттедже родственников Салаха. Кроме Ибрагима и Марьям, там жила их мачеха с дочкой, брат Салаха, его жена, мать и еще несколько человек. Сам отец продолжал жить и работать в Дубае.

- У меня возникли проблемы, так что дети пока останутся жить в Ираке, - сказал бывший муж. - Не переживай, все в порядке. Но в ОАЭ я не могу их отвезти.

Периодически Салах присылал бывшей супруге фотографии Ибрагима и Марьям, давал им поговорить по телефону, обещая, что в следующем году дети вернутся в Россию.

- Я наняла адвоката, но результата от этого не было, - говорит Анастасия. - Мы даже не знали точно, где именно живут Ибрагим и Марьям, ведь Салах мог врать…

Последнее фото Марьям, которое Анастасия получила от Салаха.

«Мама, забери меня, я голодаю»

В конце декабря 2017 года Салах написал Анастасии сообщение: «Ибрагим сильно болен. Он принимает лекарства, диагноз мы не знаем».

- У меня началась истерика, я стала звонить Салаху, - вспоминает женщина. - Он обвинил меня в болезни сына: «У Ибрагима психическое расстройство на фоне расставания с мамой!». Я закричала: «Тогда дай мне с ним поговорить! Ты же сам не даешь ему трубку! Я скоро вылетаю в ОАЭ и обращусь там в полицию». Салах испугался и дал трубку Ибрагиму.

Мальчик заплакал и попросил забрать его из Ирака, объяснил, что ему без мамы очень плохо.

- Меня заставляют соблюдать религиозный пост, я не могу нормально поесть, голодаю, - плакал Ибрагим. - А еще мне дают таблетки, после которых я очень долго сплю…

Через месяц Анастасия вылетела в Дубай.

«Ты знала, за кого выходишь замуж»

Из аэропорта ОАЭ Анастасия позвонила Салаху и потребовала привезти в Дубай детей. Тот отказался.

- Я пошла в посольство, в местные правоохранительные органы, - говорит Анастасия. - Пройдя через все круги ада, услышав слова «ты знала, за кого выходишь замуж» и «мы вас в тюрьму посадим», я добилась того, что заявление о пропаже детей приняли.

На следующий день Анастасии позвонил Салах и назначил встречу. Спустя 4 дня переговоров он согласился привезти Ибрагима на день в Дубай.

- Сын не мог поверить, что покидает этот кошмар, - со слезами на глазах вспоминает Анастасия. - Встречу с Ибрагимом я назначила прямо в аэропорту. Когда мы с ним увиделись, минут десять просто обнимались и плакали. А Салах отказался заходить в помещение, стоял на улице. Я заранее купила для сына билеты, и через три часа мы вылетели в Россию.

Дома Ибрагима встречала младшая сестра Лиза, дочь Анастасии от третьего брака. Сейчас брат с сестрой неразлучны. Но как вернуть Марьям, Анастасия пока не знает.

Теперь Ибрагим от мамы не отходит.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мне было в Ираке очень плохо, - признается Ибрагим. - Жена папы к нам относилась нехорошо. Однажды она разозлилась на меня и сдернула с двухъярусной кровати на пол. Мне было больно. Да и ели мы один рис и иногда баранину.

Мальчик рассказывает, что они с Марьям учились только один год. Когда ребят привезли в Ирак, в школу они не ходили - просто сидели дома. На улицу Ибрагима и Марьям не пускали, игрушек не давали, не занимались с ними.

- Сейчас ребенок в свои 12 лет учится во втором классе, - говорит Анастасия. - Он потрясающе говорит на английском языке, но с русским пока проблемы. Да и элементарную таблицу умножения он не знает!

- А Марьям у них вообще как рабыня: убирает все, полы моет, - говорит Ибрагим. - Я за нее очень переживаю.

Из-за стресса у мальчика появились проблемы со здоровьем: первое время дома он постоянно задыхался.

- Я больше переживаю из-за здоровья дочки: у нее проблемы с сердцем, а в Ираке нормальной медицины нет, - говорит Анастасия. - Когда Ибрагим заболел, ему прописали витамины для беременных, представляете?

В Перми у Ибрагима уже появились друзьяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В августе с Анастасией встретился омбудсмен по правам человека Павел Миков и пообещал помочь.

- Я так надеюсь, что мне помогут вернуть Марьям, - говорит Анастасия. - На последней фотографии, которую прислал Салах, видно, что она сильно похудела. У нее огромные мешки под глазами, как будто она не спит.

Сейчас розыском Марьям занимается Интерпол, с которым сотрудничает наша полиция.

- Главное для нас - определить точное местонахождение ребенка, - говорит начальник уголовного розыска по Пермскому краю Вячеслав Голдобин. - Пока мы не знаем, в Ираке она или в ОАЭ. За это дело отвечает отдел в угрозыске, сотрудники которого будут общаться с нашими коллегами из Ирака и ОАЭ.

По словам Вячеслава Голдобина, лучший исход ситуации - если Анастасия сможет договориться с Салахом, и он передаст ребенка матери. Если нет, то будет суд, который и определит, где должна жить Марьям - с мамой в Перми или с папой на Востоке.