Водительница пермского автобуса, в котором возили мертвого бизнесмена: "Я не виновата и все сделала правильно"

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-29T16:56:05+03:00

В последнем слове на суде 45-летняя Наталья С. призналась, что если бы такая ситуация повторилась, она бы все равно не выгнала на мороз пьяного человека

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В субботу в Мировом суде Свердловского района Перми 45-летняя водительница автобуса, в котором возили мертвого пассажира, выступила с последним словом. Женщина призналась, что не чувствует себя виноватой и считает, что поступила правильно.

Напомним, трагический случай произошел 21 декабря позапрошлого года. Одному из нетрезвых пассажиров "пятерки" стало плохо, но его катали из конца в конец города. И только когда смена подошла к концу, вызвали «Скорую».

Когда мужчину привезли в автопарк, выяснилось, что он мертв. Врачи констатировали, что смерть Эдуарда Г. наступила от отравления алкоголем. 48-летний предприниматель не был опустившимся человеком – с женой они регулярно отдыхали за границей, он обслуживал коммуникации коттеджей. По словам его матери, пил редко и только очень дорогие напитки, которые привозил из-за границы.

Подсудимая Наталья С. рассказывала на допросе, что пассажир сел в автобус на остановке «Кристалл» и уснул. Когда автобус прибыл на конечную остановку «Улица Мильчакова», пьяный пассажир не смог покинуть салон самостоятельно.

Водитель решила везти мужчину по второму кругу: мол, проспится и пойдет домой.

Но и позднее разбудить бизнесмена не смогли. Водитель позвонила в "Скорую" и попросила медиков приехать в автопарк на улицу Ижевскую. Врачи констатировали, что пассажир мертв. Позже в его крови обнаружили 7,2 промилле алкоголя - практически смертельная доза.

Сейчас водительницу судят за оставление человека в опасности.

- Это происшествие повлияло на мое отношение к пьяным людям, - сказала в последнем слове Наталья. - Раньше опыта общения с такими людьми у меня почти не было, а сейчас я стала за ними наблюдать - и в автобусе, и на остановках общественного транспорта. И поняла, что никто не обращает на них внимание, не вызывает "Скорую", не спрашивает о самочувствии.

Наталья сказала, что с той истории она как минимум трижды уже вызывала "Скорую", когда в ее автобусе оказывались пьяные пассажиры.

- Я работаю с 1994 года, и подобное случилось со мной впервые, - продолжает подсудимая. - Я сделала выводы из этой ситуации, и теперь всегда буду звонить в экстренные службы. Раньше я даже не думала о том, что пьяный может умереть. Всегда знала, что если человек перебрал, ему нужно дать проспаться. Но когда услышала мнение врача о том, что человек может впасть в алкогольную кому, поняла, что бывают более серьезные ситуации.

На суде женщина заявила, что не понимает, почему так и не нашли людей, с которыми накануне смерти был Эдуард, распивал спиртные напитки? Почему эти люди отпустили его одного в таком состоянии на мороз?

- Я могу понять чувство мамы погибшего мужчины, ей плохо, она хочет найти виновного в смерти сына, - говорит Наталья. - Но в этой ситуации можно обвинить кого угодно. В первую очередь я смотрю на дорогу, на пешеходов, которые могут перейти проезжую часть в неположенному месте, на водителей - лихачей. То, что происходит в салоне автобусе, - это уже второе. Я понадеялась на кондуктора, которая заверила меня, что пьяный пассажир просто спит. Видимых признаков, что ему стало плохо, не было.

Наталья сказала, что если бы эта история случилась с ней снова, она все равно бы поступила также: не стала бы высаживать на мороз пьяного человека:

- Я не считаю себя виновной, все, что я сделала, я сделала правильно.

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