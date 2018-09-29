В Перми полицейские отказались возбуждать уголовное дело в отношении коллектора, который избил артистку оперного театра

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-29T11:24:04+03:00

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Полиция отказала возбуждении уголовного дела в отношении коллектора, который избил артистку Пермского театра оперы и балета, перепутав ее с другой женщиной.

Инцидент, напомним, случился еще 15 августа.

- Днем я была у бабушки, за которой ухаживаю, - рассказывает 33-летняя Валерия Лебедева. - Неожиданно в квартиру начали ломиться какие-то люди, они пытались выбить двери. Требовали позвать какую-то Светлану, которая должна им деньги. Я объясняла, что здесь такой нет, но меня не слушали.

Когда Валерия вышла на улицу, коллекторы снова начали требовать деньги. Угрожали, что будут приходить сюда каждый день. Девушка вызвала полицию и начала снимать незваных гостей на телефон.

Девушке удалось снять своего обидчика на телефон

После этого один из коллекторов набросился на девушку, сбил с ног и начал пинать по голове и лицу, сломав ей очки и телефон. У пострадавшей медики зафиксировали ушибы и ссадины по всему телу. На больничном Валерия провела несколько недель.

Ее обидчика задержали 24 августа. Им оказался 37-летний житель Перми. Мужчину доставили в полицейский участок. В отношении него возбудили административное дело по статье «Побои». Наказание по этой статье - штраф, арест на 15 суток или обязательные работы.

Валерия настаивала, чтобы в отношении коллектора возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством".

- Ему хотят вменить административное нарушение, будто он мне пощечину дал или оскорбил, - возмущена артистка театра. – Преступник мне угрожал и выполнил свои угрозы. О каком административном нарушении может идти речь? Кроме того, он нанес мне значительный материальный ущерб и присвоил мои ценные вещи. Я считаю, что дело должно быть уголовным.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Скрин с документа

- Во время разговора между подозреваемым и Лебедевой возник словесный конфликт на почве возникших личных неприязненных отношений, - прокомментировали в полиции Свердловского района Перми. - С ее слов, мужчина стал высказывать угрозы физической расправы, говорил, что будет приходить к Лебедовой каждый день, пока не узнает, кто она такая и кто такая "Светлана". Данные слова Лебедева посчитала угрозами в свой адрес. Сам подозреваемый пояснил, что при данном словесном конфликте он никаких угроз физической расправы, угроз жизни и здоровью в ее адрес не высказывал, денег не требовал. Он просто пытался урегулировать ситуацию, предотвратить дальнейшие визиты сотрудников банка на этот адрес.

В итоге в полиции пришли к выводу, что в действиях коллектора отсутствуют признаки преступления, предусмотренные статьей "Угроза убийством":

- Данные угрозы и слова были выражены в словесной форме, каких либо действий, угрожающих жизни и здоровью Лебедевой подозреваемый не предпринимал. Принято решение отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

- Как мне стало известно, этот коллектор, его фамилия Чигарев, бывший сотрудник полиции, работал оперуполномоченным, он ударил меня от 15 до 30 раз, - возмущена решением правоохранительных органов Валерия. - Часть конфликта мне удалось записать на свой сотовый телефон. В результате действий Чигарева мне причинены телесные повреждения, я находилась на больничном месяц, мне причинен материальный вред. Я пережила сильное потрясение, наряду с телесными повреждениями получила психологическую травму. Я сильно испугалась за свою бабушку, которая была свидетелем данного конфликта. Пока я была на больничном и в стационаре на лечении, бабушка была лишена должного ухода. У нее случилось два приступа и она умерла в больнице. Неужели коллекторы - это особая категория граждан, у которых есть привилегия убивать и издеваться над людьми и получать за это небольшой штраф?

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