2018-10-05T09:53:59+03:00
Общество

В Прикамье прокуратура нашла 140 нарушений в частном доме престарелых

Пожилые люди проживали в приюте, где не было воды и туалетов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частном приюте для престарелых «Луч надежды».

Прокуратура района выявила более 140 нарушений содержания пожилых людей в домах в деревнях Кочебашево и Монастырка Осинского района. Пенсионеры живут в трех жилых домах и здании бывшей пекарни в ужасных условиях.

- В одноэтажных деревянных зданиях без канализации и воды живут 52 пенсионера. В туалет люди ходят на улицу, воду носят из колодца. Бытовые отходы складируются на территории приюта. Мебель ветхая, при отделке использовались горючие материалы и легковоспламеняющейся краски. Также отсутствуют планы эвакуации жильцов приюта, - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Кроме того, при проверке выяснилось, что у пенсионеров отсутствовали медицинские карты, а обслуживающий персонал работал без специальных документов. При этом многие пациенты нуждались в круглосуточном уходе.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства пребывания пожилых людей в приюте. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям руководства учреждения, а также должностных лиц территориальных органов Министерства социального развития Пермского края, отметили в краевом следственном комитете.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

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