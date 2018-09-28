В Кунгуре предприниматель оставил бывшую жену с тремя детьми ни с чем

СЕГОДНЯ 15:47 2018-09-28T15:48:16+03:00

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Прожив более десяти лет в браке с бизнесменом, жена не выдержала и подала на развод. Несмотря на то, что у них трое детей и общий бизнес. Эта история осталась бы одной из миллиона подобных, если бы не последовавший за разводом раздел имущества. Хотя и в разделе имущества нет ничего удивительного. Но супруга уже долгое время не может получить то, что причитается, да еще и осталась должна.

Расписка решает все?

В 2014 году (свидетельство о расторжении брака датировано 25 июня 2014 года) известные в Кунгуре предприниматели Анатолий Осьмушин и Светлана Мачаин развелись, а до этого они уже год не жили вместе, и это подтверждено документально (вступившим в законную силу решением Кунгурского горсуда от 19 февраля 2015 года). Родители Светланы всю жизнь строили свой бизнес и помогали дочери и ее семье: купили квартиры внукам, поддерживали бизнес Анатолия Осьмушина. Но есть такие мужчины, которые считают, что разводятся не с женщиной, а со всей ее семьей и всем, что их связывает.

В феврале 2014 года, еще в браке, Осьмушин и Мачаин приобрели за 15 млн рублей земельный участок площадью 3244 кв. м, расположенный по адресу: г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 39.

Средства для покупки этого земельного участка были взяты в «Металлинвестбанке» - кредит оформили на Анатолия Осьмушина, так как он единственный из всей семьи был индивидуальным предпринимателем. До того как взять кредит, все подготовились: нарастили Осьмушину как предпринимателю обороты и заложили все принадлежащее супругам имущество. Формально Осьмушин был собственником земельного участка.

Весной Светлана Мачаин развелась с мужем. Он был очень недоволен решением суда о разводе, пытался его обжаловать (и сам отозвал жалобу, о чем есть определение Кунгурского горсуда от 22.08.2014).

После развода пришел в магазин к уже бывшей теще, пожилой женщине. Между бывшими родственниками при свидетелях состоялся жесткий разговор, суть которого заключалась в том, что бывший зять пообещал, по сути, пустить семью по миру. По словам женщины (все отражено в материалах судебных дел) она была в полном шоке, даже не узнала человека.

Никто не думал, что случится что-то плохое, что отношения испортятся до такой степени. Но Анатолий Осьмушин стал воплощать в жизнь свои угрозы: примерно два года он, как из пулемета, строчил иски о разделе имущества. Светлана даже осмыслить происходящее не успевала.

И вот на одном из таких процессов выяснилось, что в апреле 2014 года Осьмушин за 8 млн рублей продал другу участок, который супруги купили в феврале 2014 года за 15 млн рублей. Во-первых, странной кажется сама сделка: зачем через полтора месяца настолько дешевле продавать участок, купленный с таким трудом? Во-вторых, а как же разрешение жены? Это же совместно нажитое имущество. В-третьих, откуда у друга детства вот так сразу 8 млн рублей? Это Кунгур, не самый богатый город в Пермском крае.

В суде же выясняется, что есть расписка от друга детства в том, что он передал Осьмушину 8 млн рублей. Суд принимает (!) расписку в качестве доказательства, указывает, что «03.04.2014 г. между Осьмушиным А.С. и Кочергиным И. В. достигнуто соглашение о продаже земельного участка за 8 млн руб. не позднее 01.09.2014 г., что следует из расписки от 03.04.2014 г. (л.д. 37)». Причем сам договор купли-продажи участка зарегистрирован только 23 августа (уже после развода). В Росреестр, который приостановил было сделку о купле-продаже, так как нет разрешения жены, Осьмушин принес свидетельство о разводе: мол, вот же, не надо никакого разрешения, я разведен.

Суд решает, раз участок продан, Светлана Мачаин не может претендовать на данное имущество. Единственный выход - и суд на него указывает - «не лишена права требовать взыскания в свою пользу стоимости причитающейся ей доли проданного совместно нажитого имущества», то есть требовать половину от 8 млн рублей, которые якобы получил Осьмушин.

Ущерб есть - виновных нет

Светлана Мачаин поняла, что не может доказать мнимость сделки купли-продажи участка в гражданском процессе, обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. По словам женщины, ей отказывали на протяжении полутора лет. По ее словам, в маленьком Кунгуре у мужа немаленькие связи. Наконец дело возбудили. В ходе расследования выяснилось, что доходы «друга детства», купившего участок за 8 млн рублей, и акт налогового органа (копии документов имеются) опровергают реальность сделки между Осьмушиным и его товарищем. 800 тысяч рублей в год - такой доход позволил бы накопить 8 млн рублей в течение 10 лет, да и то при серьезных ограничениях в еде и прочих радостях жизни. В аскетизме друг детства Осьмушина замечен не был, как раз наоборот.

Мачаин объясняет полиции, что это мошенничество. Но через три месяца после возбуждения дело прекращают. Правоохранительные органы согласились, что друг детства мог накопить такие деньги, и то, что налоговый орган не увидел 8 млн рублей на счетах Осьмушина, тоже никого не смутило. Может, он в кармане их носил.

Единственный обвинительный приговор в отношении Осьмушина, который вынес в это же примерно время Кунгурский городской суд, - это приговор по ч. 1 ст. 303 УК РФ: Осьмушин предоставлял в суд сфальсифицированные письменные доказательства по другому гражданскому делу - дележу автомобилей, принадлежащих семье. По поддельным документам автомобили якобы были проданы до брака. Светлана Мачаин смогла доказать в суде, что договоры купли-продажи поддельные. Осьмушин признан виновным, приговор - штраф в размере 250 тысяч рублей.

Но по основному делу, по сделке с участком, органы следствия Кунгура не смогли ничего доказать, отказали Светлане, сославшись на все ту же фразу из приговора суда: «не лишена права требовать взыскания в свою пользу стоимости причитающейся ей доли проданного совместно нажитого имущества».

8 млн рублей за три месяца

Оспорить сделку купли-продажи участка Осьмушиным другу детства у Светланы Мачаин не получилось. Кунгурский городской суд поверил в расписку и в продажу участка - краевой суд рассматривает такие дела по формальным признакам, правильно считая, что это не самая сложная категория дел, и в первой инстанции должны были подробно рассмотреть дело по существу. В правоохранительных органах она не смогла добиться возбуждения дела по поводу мнимости этой сделки. Оставался последний шанс: и суд, и полиция, и прокуратура отметили, что Светлана может требовать половину средств за якобы проданный Осьмушиным участок. То есть может рассчитывать на 4 из 8 млн рублей, якобы им полученных.

Все решения по бракоразводному процессу Осьмушина - Мачаин выносила одна и та же судья. В решении по поводу участка судья указывает, что Мачаин «не лишена права требовать взыскания в свою пользу стоимости причитающейся ей доли проданного совместно нажитого имущества».

В итоге Светлана Мачаин обращается за взысканием половины от «стоимости причитающейся ей доли проданного совместно нажитого имущества», дело попадает к той же судье. Но судья отказывает во взыскании средств! Суд не прислушался сам к себе. Почему? Потому что Осьмушин заявил, что все 8 млн рублей потратил на нужды семьи. Погодите, если бы он за три месяца потратил 8 млн рублей, это по два с небольшим, можно было всем детям по квартире купить. Никаких документов, подтверждающих расходование такой суммы, Осьмушиным в суд представлено не было.

В итоге Светлана Мачаин остается с тремя детьми и без всего: участка нет, денег нет, кредит (она выступала залогодателем) есть. Причем ущерб, нанесенный Мачаин, подтверждается решением Свердловского районного суда Перми, который присудил ей как поручителю по кредиту не только долг Осьмушина, но еще и неустойку в размере 3 млн рублей. Все имущество Светланы забрали как залоговое. Таким образом, ущерб нанесен, но прокурор Кунгура все равно утверждает постановление о прекращении уголовного дела в отношении Осьмушина. Так кто же нанес ущерб? Как Светлане Мачаин защитить свои права?