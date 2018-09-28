Житель Перми выиграл в лотерею 56 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-28T12:25:17+03:00

Он купил лотерейный билет за 100 рублей

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- Срочная новость! – появилось сегодня, 28 сентября, в два часа ночи сообщение на официальной страничке ВКонтакте лотереи «Столото». - Суперприз лотереи «Гослото «6 из 45» разыгран! Невероятным счастливчиком только что стал житель Перми. Поздравляем от всей души!

Организаторы лотереи сообщили, что пермяк выиграл 56 миллионов 821 тысяч 773 рублей.

Теперь счастливчик должен оформить свой выигрыш в лотерейном центре «Столото» в Москве.

Пока известно только то, что житель Перми приобрел лотерейный билет за 100 рублей с помощью мобильного приложения «Столото» для iOS.

В ходе обсуждения на странице лото в соцсетях пользователи по разному отнеслись к крупному выигрышу пермяка.

- Если победителя покажут по телевизору, то отбиваться от попрошаек замучается, - посочувствовал ему один из пользователей.

- Большие деньги – большие проблемы, - согласился с ним другой.

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