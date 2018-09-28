В Перми опять расширится зона платной парковки
Пермским водителям опять придется внимательнее следить за знаками, обозначающими места парковки. Едва успели привыкнуть к первому расширению зоны платной парковки, произошедшему 10 сентября, как пришла очередь второго этапа.
С понедельника, 1 октября, парковки станут платными на территории, ограниченной улицами Революции, Николая Островского, Чернышевского, площадью Карла Маркса, улицами Сибирской, Полины Осипенко и Комсомольским проспектом, а также на участке улицы Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта.
- Расширение зоны платных парковок в Перми происходит поэтапно, - отметил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. - Дальнейшее ее увеличение будет детально просчитываться, чтобы платные парковки становились еще более эффективными для разгрузки улично-дорожной сети.
Напомним, с 10 сентября в зону платных парковок вошли кварталы, ограниченные улицами Попова, Пушкина, Крисанова и Окулова, а также расположенные в границах улицы Пушкина, Комсомольского проспекта, улиц Революции и Николая Островского, и парковки Разгуляя.
Стоимость одного часа стоянки машины в зоне платной парковки - 20 рублей. Плата взимается в рабочие дни с 9 до 19 часов. Проверяют, оплачена ли парковка, четыре патрульных экипажа. Каждый автомобиль оборудован специальными камерами, которые одновременно снимают и место парковки, и номера машин. Есть и пешие контролеры, которые обходят улицы и фиксируют все машины, владельцы которых пытаются скрыть свои номера от видеофиксаторов.