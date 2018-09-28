Погода в Перми в сентябре 2018: холодный дождик днем и заморозки по ночам

СЕГОДНЯ 06:03 2018-09-27T17:18:46+03:00

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Бабье лето в этом году побаловало пермяков, в конце сентября в иные дни погодка напоминала летнюю. Ждать ли нам каких-нибудь очередных «потеплений»?

- Погода в Перми на рубеже сентября и октября будет такой, какой и должна быть по среднегодовой норме – прохладной, - остудил наши надежды руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Температура воздуха в краевом центре в ближайшие 5 дней не превысит +10 градусов, а ночью возможны легкие заморозки.

Добавится и влажности.

- В ночь на субботу зарядит дождь, который затянется до субботнего утра, - предупреждает метеоролог. - Но и в остальные дни будет по временам моросить, правда, недолго.

В начале и в середине следующей недели, по прогнозам синоптиков, никаких заметных изменений погоды не будет – ни плохих, ни хороших. Придется перейти на осеннюю одежду и держать под рукой зонтик.

В пятницу днем в Перми воздух во второй половине дня может прогреться до +9 градусов.

В субботу благодаря прояснениям на небе после обеда – до +10 градусов.

В воскресенье осадков должно быть чуть меньше, чем в субботу, но будет прохладней – до +7 градусов во второй половине дня.

В ночь на понедельник возможны заморозки до -1 градуса ниже нуля.