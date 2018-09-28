Погода в Перми в сентябре 2018: холодный дождик днем и заморозки по ночам
Бабье лето в этом году побаловало пермяков, в конце сентября в иные дни погодка напоминала летнюю. Ждать ли нам каких-нибудь очередных «потеплений»?
- Погода в Перми на рубеже сентября и октября будет такой, какой и должна быть по среднегодовой норме – прохладной, - остудил наши надежды руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Температура воздуха в краевом центре в ближайшие 5 дней не превысит +10 градусов, а ночью возможны легкие заморозки.
Добавится и влажности.
- В ночь на субботу зарядит дождь, который затянется до субботнего утра, - предупреждает метеоролог. - Но и в остальные дни будет по временам моросить, правда, недолго.
В начале и в середине следующей недели, по прогнозам синоптиков, никаких заметных изменений погоды не будет – ни плохих, ни хороших. Придется перейти на осеннюю одежду и держать под рукой зонтик.
В пятницу днем в Перми воздух во второй половине дня может прогреться до +9 градусов.
В субботу благодаря прояснениям на небе после обеда – до +10 градусов.
В воскресенье осадков должно быть чуть меньше, чем в субботу, но будет прохладней – до +7 градусов во второй половине дня.
В ночь на понедельник возможны заморозки до -1 градуса ниже нуля.