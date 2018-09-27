2018-09-27T17:16:08+03:00
Общество

В Перми вновь появится муниципальный автопарк

Городские власти собираются закупить около ста автобусов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Городские власти решили восстановить муниципальный автопарк. Для этого планируется закупить около 100 современных автобусов - низкопольных, с системами климат-контроля, видеонаблюдения и видеофиксации.

- Создание муниципального автопарка позволит получить базового перевозчика, - объяснили в пермской мэрии. - Тем не менее муниципальный перевозчик будет участвовать в электронных аукционах по перевозке пассажиров на общих основаниях.

Часть существующих контрактов у перевозчиков заканчиваются в декабре 2018 года - в частности, на маршруты № 34, 36, 46, 60, 62. Так что муниципальный перевозчик уже сможет включиться в борьбу за эти маршруты. Учитывая, что одним из главных требований конкурса является состояние подвижного состава, у муниципала - большие шансы на победу.

- Также в настоящее время разрабатывается проект бесплатной пересадки между всеми видами транспорта, - рассказали в мэрии. - Независимо от того, на каком маршруте и куда человек едет, в течение определенного времени он сможет пересесть на любой другой маршрут и без дополнительной оплаты совершить несколько поездок. Частично система будет внедряться в 2019 году, полностью - в 2020 году.

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