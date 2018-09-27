«Маслозавод Нытвенский»: любимые продукты на каждый день

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-27T15:22:44+03:00

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- Мне очень нравится, что мое любимое нытвенское молоко и творог я могу купить в любом магазине Перми - хоть в крупном сетевом, хоть в маркете рядом с домом, - говорит пермячка Татьяна Николаевна. - Товар всегда свежий и наивысшего качества, поэтому я с удовольствием пробую любые новинки этого бренда.

«Маслозавод Нытвенский» - лидирующее предприятие по выпуску молочной продукции в Пермском крае. Ежедневно «Маслозавод Нытвенский» перерабатывает более 300 тонн молока. Ассортимент насчитывает более 80 наименований молочной продукции в различных типах упаковки.

Самые популярные - пастеризованное и топленое молоко, сметана, кефир, ряженка, творог, всевозможные йогурты и, конечно, вкуснейшее и ароматное сливочное масло.

Всероссийское исследование качества сливочного масла 72,5% жирности, проведенное Роскачеством в восьми федеральных округах, проверило 82 торговые марки на соответствие обязательным требованиям с учетом микробиологических показателей, фактического содержания жира и идентичности состава информации на упаковке. Согласно итогам первого всероссийского мониторинга качества молочной продукции, в Пермском крае одним из лучших товаров стало масло под брендом «Маслозавод Нытвенский».

Продукцию «Нытвенского маслозавода» можно купить в любом пермском магазине. Кроме того, предприятие поставляет свою молочку в соседние регионы - Кировскую и Свердловскую области, Удмуртию и другие регионы.

Детские сады, больницы, школы Перми - все государственные учреждения отдают предпочтение нытвенской продукции.