Виновным в смерти 13-летнего школьника, скончавшегося после урока физкультуры в Прикамье, грозит до 5 лет

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-27T13:19:14+03:00

По предварительным данным, у Дениса Р. не было проблем со здоровьем

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- Денису стало плохо после пробежки по залу, - говорит одноклассница скончавшегося 13-летнего школьника. - Учитель сделала с ним упражнение на дыхание, он немного отдохнул и вернулся к ребятам, а потом упал.

26 сентября в одной из школ Кизела произошло ЧП: после урока физкультуры умер шестиклассник, 13-летний Денис Р. (имена детей изменены - прим.ред.). По факту смерти подростка возбудили уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

«Он перестал дышать»

Дениса и его 15-летнего брата Николая воспитывала одна мать. Отец мальчиков несколько лет назад умер.

- Несмотря на то, что у ребят не была отца, Настя много работала, чтобы обеспечить сыновьям хорошую жизнь, - говорит подруга матери мальчиков. - Старший сын у нее поступил в кадетское училище в Пермь, а Дениска остался в Кизеле в обычной школе.

26 сентября класс Дениса занимался физкультурой. Ребята бегали круги по залу. Неожиданно мальчик остановился и стал тяжело дышать.

- Учитель к нему подошла, поговорила, - рассказывает одноклассница мальчика. - Пока они делали упражнение на дыхание, мы с классом продолжали бегать. Через несколько минут Денис присоединился к нашей пробежке. И вдруг раз - и он падает лицом вниз.

В классе начался переполох. Одни стали плакать, другие - побежали за медиком и к другим преподавателям. Учительница физкультуры перевернула мальчика и стала делать ему искусственное дыхание.

- Пока ехала «скорая помощь», Дениса все пытались привести в чувство, и он вроде задышал, - говорит одноклассница. - Мы все были очень напуганы. Минут через 15 приехали врачи, они тоже стали реанимировать Дениса, а потом погрузили на носилки и увезли в больницу. Через полчаса нам сообщили, что он умер. До сих пор поверить не могу, что его уже нет.

В минздраве нам также сообщили, что после реанимационных мероприятий у мальчика появилось дыхание, но по дороге в больницу у Дениса остановилось сердце. Спасти подростка не удалось.

Что же случилось с шестиклассником? Родственники и знакомые утверждают, что у Дениса не было проблем со здоровьем.

- Его мама не упоминала о том, что у Дениса какие-то проблемы с сердцем, - говорит родственник скончавшегося школьника.

Виновным в смерти ребенка грозит до пяти лет

Сразу после смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В ведомстве пока воздерживаются от комментариев – нужно дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти ребенка.

- Сейчас идут допросы учителей и других свидетелей, на глазах которых случилась эта трагедия, - рассказали в правоохранительных органах. – Изучаются условия жизни мальчика, также будут изъяты все медицинские документы, выписки о перенесенных прививках, болезнях и инфекциях. По предварительной информации, никаких тяжелых или хронических заболеваний у ребенка не было.

Если виновные в смерти мальчика будут найдены, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Проверку начали и в министерстве образования: в администрации Кизела создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств трагедии. Результаты будут известны через 15 дней.

- Ее результаты будут известны через 15 дней, - добавили в ведомстве.