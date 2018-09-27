В Перми водительницу автобуса №5, в котором возили умершего бизнесмена, прокурор предложила оштрафовать на 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-27T09:08:10+03:00

А также – обязать ее выплатить матери покойного полмиллиона рублей

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Водителя автобуса пятого маршрута Наталью С. судят в Свердловском суде по статье об оставлении человека в опасности. Максимальное наказание по этой статье – до 1 года лишения свободы.

Сторона обвинения предложила оштрафовать водителя на 80 тысяч рублей – это максимальный размер штрафа. Также прокурор попросила судью удовлетворить в полном объеме иск матери умершего на 500 тысяч рублей.

Напомним: 21 октября 2016 года около шести вечера в районе Комсомольского проспекта в автобус №5, который вела Наталья, сел нетрезвый пассажир – 48-летний пермский предприниматель Эдуард Г. Он сказал кондуктору, что едет до конечной остановки «Улица Мильчакова».

Но когда автобус прибыл туда, выйти из салона он не смог, и его возили по городу еще два круга – между остановками «Улица Мильчакова» и «Голый мыс». Причем под конец в автобусе катали уже тело умершего человека.

Как установили медики, он скончался от отравления этанолом. В его крови было зафиксировано 7,2 промилле спиртного.

В ходе судебного заседания представитель прокуратуры сослалась на запись переговоров водителя с диспетчером «скорой помощи». В «скорую» водитель позвонила, когда автобус ехал по Комсомольскому проспекту.

Диспетчер попросила остановиться и сообщить номер дома, возле которого находится автобус – как и полагалось поступить по внутренней инструкции автопарка, которую подписывали водитель и кондуктор. Но вместо этого «пятерка» съездила сначала до остановки «Улица Мильчакова», а потом поехала в автопарк на улице Ижевской, куда и вызвали медиков. Они констатировали, что пассажир уже мертв.

Водитель автобуса, однако, не считает себя виновной. Она объясняет, что, не будучи медиком, не могла судить по состоянию сильно пьяного человека, плохо ему или нет. А «скорую» вызвала только потому, что не смогла дозвониться до полиции. По ее словам, у них заканчивалась смена, и нужно было что-то делать с пьяным пассажиром – охранники не пропустили бы их автобус с ним в парк.

Все это Наталья С. собирается изложить в своем последнем слове на очередном судебном заседании, которое состоится 29 сентября.

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