2018-09-26T15:28:19+03:00
Происшествия

В Пермском крае рецидивисты украли и съели ротвейлера, который жил в многодетной семье

Трехлетний Эрго был добрым, поэтому он спокойно ушел с незнакомцем
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: из личного архивафото: из личного архива
Изменить размер текста:

Владелица собаки, 34-летняя домохозяйка Мария, приобрела ротвейлера три года назад в кунгурском питомнике «Рус Иварс». Породистая, красивая собака участвовала в выставках, побеждала в конкурсах.

- Эрго был всеобщим любимцем, - сквозь слезы говорит Мария. - Весельчак, добряк, он никогда не проявлял агрессии. Да и брали мы его для детей, которых у нас пятеро.

Трагедия произошла 14 августа. Они с мужем купили половину дома и делали ремонт, а сами вместе с пятью детьми жили в другом месте. Вечером 16-летняя дочь Ульяна пришла в дом, чтобы покормить собак. Вместе с ротвейлером дом охраняла и белая швейцарская овчарка. Ротвейлера Эрго нигде не было.

- Мы искали его весь вечер, - вспоминает женщина. - Расклеили объявление и разместили сообщение в соцсетях. Утром пошли в полицию и написали заявление. Вечером того же дня нам сказали, что Эрго больше нет.

В тот злополучный вечер в доме гуляли соседи. Дом был разделен на две половины, вторую - снимали квартиранты. У них постоянно собирались компании, и в этот вечер 42-летний бездомный пришел к ним. Уходя из дома, он увидел большую и красивую собаку и увел с собой. Эрго людей не боялся, поэтому спокойно ушел вместе с ним. Мужчина, который не вылазил из тюрем, привел собаку к своему приятелю, который также недавно освободился из мест не столь отдаленных. Там они убили собаку и съели.

- Мы пришли в этот дом, где они убили нашего Эрго и обомлели, - с ужасом говорит Мария. - В ограде валялись кости, запах стоял невыносимый, как в морге. В углах были брошены ошейники. Мы испытали настоящий шок!

Отпираться мужчины не стали, рассказали полицейским, что они убили и съели собаку. Для них это не было чем-то особенным. Однако судили только одного из них, того, кто украл ротвейлера. Его приятель сказал, что не знал, что его друг украл собаку. И ему нечего не могли предъявить. Они не издевались над собакой, поэтому статья «Жестокое обращение с животным» не подходила.

В городской суде Кунгура похититель собаки сказал, что был пьяный, поэтому и украл ротвейлера. «Был бы трезвый, не сделал бы этого», - признался живодер.

Суд назначил убийце собаки наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы. Кроме того, осужденный должен возместить ущерб хозяину собаки в размере 70 тысяч рублей.

Мария призналась, что больше не собирается заводить ротвейлера. «Такого, как Эрго больше не будет», - пытаясь не зареветь, сказала женщина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В Тольятти уже нечем дышать, дети болеют": автомобильную столицу России окутал ядовитый туман 2 степени опасности
Жители пожаловались в ВОЗ на химатаки предприятий, которые, по их мнению, начали активно отрабатывать вынужденные простои, и готовы выйти на митинг
Новости 24
Тело вора «в законе» Вовы Вагона ночью перевезут из Пермского края в Нижний Новгород
В Перми пройдет межрегиональный бренд-форум
Пермские танцоры стали двукратными чемпионами мира
Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев опроверг информацию о продаже «Монако»
14-летнего подростка, пропавшего в микрорайоне Вышка-2, нашли у Парка имени Горького
В Перми запускают проект «Блогеры-дети»
Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев хочет продать «Монако» и купить клуб английской премьер-лиги
В Перми у онкодиспансера оборудована новая парковка
В Перми хозяин собаки, которому сделали замечание, разбил о голову прохожего бутылку
В Кунгуре бездомный украл ротвейлера и съел его
Участники программы по повышению производительности труда провели экспресс-аудит АО «Редуктор-ПМ»
В Перми девушка напала с ножом на продавца магазина и украла упаковку мороженого
В Перми арестовали товар из комиссионки
В Березниках пьяного угонщика задержали инспекторы ДПС
68-летнего пермяка, пропавшего в мае, нашли в Свердловской области
В Перми впервые пройдет большой фестиваль скандинавской ходьбы
В Березниках перевернулся КамАЗ с песком
В Прикамье спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу
МЧС предупреждает пермяков о дожде и сильном ветре
Пермские предприятия и вузы налаживают взаимодействие с коллегами из Китая
Пермский аэропорт обслужил более 1 миллиона пассажиров
В Перми лидер угонщиков дорогих автомобилей отправится за решетку на 7 с половиной лет
В Перми осужден участник банды банкиров
В Прикамье заключенный порезал бритвой шею надзирателю
В Перми открылась площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья