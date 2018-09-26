В Пермском крае рецидивисты украли и съели ротвейлера, который жил в многодетной семье

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-26T15:28:19+03:00

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Владелица собаки, 34-летняя домохозяйка Мария, приобрела ротвейлера три года назад в кунгурском питомнике «Рус Иварс». Породистая, красивая собака участвовала в выставках, побеждала в конкурсах.

- Эрго был всеобщим любимцем, - сквозь слезы говорит Мария. - Весельчак, добряк, он никогда не проявлял агрессии. Да и брали мы его для детей, которых у нас пятеро.

Трагедия произошла 14 августа. Они с мужем купили половину дома и делали ремонт, а сами вместе с пятью детьми жили в другом месте. Вечером 16-летняя дочь Ульяна пришла в дом, чтобы покормить собак. Вместе с ротвейлером дом охраняла и белая швейцарская овчарка. Ротвейлера Эрго нигде не было.

- Мы искали его весь вечер, - вспоминает женщина. - Расклеили объявление и разместили сообщение в соцсетях. Утром пошли в полицию и написали заявление. Вечером того же дня нам сказали, что Эрго больше нет.

В тот злополучный вечер в доме гуляли соседи. Дом был разделен на две половины, вторую - снимали квартиранты. У них постоянно собирались компании, и в этот вечер 42-летний бездомный пришел к ним. Уходя из дома, он увидел большую и красивую собаку и увел с собой. Эрго людей не боялся, поэтому спокойно ушел вместе с ним. Мужчина, который не вылазил из тюрем, привел собаку к своему приятелю, который также недавно освободился из мест не столь отдаленных. Там они убили собаку и съели.

- Мы пришли в этот дом, где они убили нашего Эрго и обомлели, - с ужасом говорит Мария. - В ограде валялись кости, запах стоял невыносимый, как в морге. В углах были брошены ошейники. Мы испытали настоящий шок!

Отпираться мужчины не стали, рассказали полицейским, что они убили и съели собаку. Для них это не было чем-то особенным. Однако судили только одного из них, того, кто украл ротвейлера. Его приятель сказал, что не знал, что его друг украл собаку. И ему нечего не могли предъявить. Они не издевались над собакой, поэтому статья «Жестокое обращение с животным» не подходила.

В городской суде Кунгура похититель собаки сказал, что был пьяный, поэтому и украл ротвейлера. «Был бы трезвый, не сделал бы этого», - признался живодер.

Суд назначил убийце собаки наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы. Кроме того, осужденный должен возместить ущерб хозяину собаки в размере 70 тысяч рублей.

Мария призналась, что больше не собирается заводить ротвейлера. «Такого, как Эрго больше не будет», - пытаясь не зареветь, сказала женщина.