«Это последняя попытка спасти Лаваша». Пса, которому нанесли 12 ножевых ранений, готовят к новой операции

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-26T12:31:57+03:00

Без нее алабай может погибнуть от внутренней инфекции

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Пес Лаваш, которому нанес множество ножевых ранений владелец одного из гаражей в Верхней Курье, готовится к новой операции.

Напомним, эта ужасная история произошла в конце августа. Пьяный стоматолог по кличке «Спецназовец» нанес сторожевому псу, живущему в гаражном кооперативе в Курье, 12 ножевых ранений. По словам мужчины, Лаваш бросился на него, и тому пришлось обороняться. Пса доставили в ветеринарную клинику, и врачи ужаснулись ранам на его теле. Алабая долго лечили, но впереди Лаваша ждет еще одна операция.

- Когда Лаваш пришел в себя после шока и кровопотери от ножевых ранений, мы облегченно вздохнули, - пишет на своей странице зоозащитник Семен Филипповский. - Но, оказалось, радость была преждевременной, потому что помимо ножевых ранений Лавашу были нанесены удары ногами по животу.

В результате этого была повреждена оболочка мочевого пузыря, и начался некроз, который остановить не получилось.

Сейчас Лаваш не может садиться, вставать и нормально ходить в туалет, поэтому зоозащитники согласились на еще одну операцию. Она назначена на 27 сентября.

- Это последняя попытка спасти Лаваша, иначе однажды он просто не встанет на лапы и погибнет от внутренней инфекции, - считает Семен Филипповский. - Пока пес питается только фаршем и кашей. Если вы можете помочь с питанием или погасить часть долга, звоните нам по телефонам 2-030-206, 2-785-005, 919-49-79-906.

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