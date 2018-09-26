«Научите гастроэнтеролога работать на компьютере». Читаем «листы проблем» в пермских поликлиниках

СЕГОДНЯ 07:16 2018-09-26T07:18:33+03:00

Вот такие листы проблем и предложений появились в больницах Перми Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Мамочки жалуются, что по два часа сидят с ребенком в очереди в поликлинике, а некоторые врачи и вовсе не приходят на работу

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«Если придешь к окулисту без записи - убьет. Страшно злая она, увольте!»

«15 сентября дерматолог не явилась на работу, мы прождали ее полтора часа».

«Невозможно дозвониться, чтобы вызвать врача на дом, просто не берут трубку».

«Научите гастроэнтеролога работать на компьютере».

В детских поликлиниках Перми рядом с кабинетами врачей развесили «Листы проблем» и «Листы предложений». Это большие плакаты, где родители могут написать свои жалобы и пожелания. Оставляя запись, нужно обязательно указать дату обращения и свои контактные данные. В отдельном столбике - кружочек, разделенный на четыре части - это статус решения проблемы. Пустой кружочек - работа по обращению не начата. Решили - закрасили.

Мы заехали в две детские больницы на окраине города и в центре - в поликлинику №2, что на улице Веденеева, 80 (это Орджоникидзевский район), и в поликлинику №3 на Революции, 8 (Свердловский район).

Вот что пишут в поликлинике №2:

«В коридорах очень душно, дети потеют. А потом заходят в кабинет врача, где открыто окно».

«Практически всем специалистам необходимо пройти компьютерные курсы. Невролог так запуталась в кнопках, что даже не осмотрела ребенка».

«Нет мусорок, нет кулеров с водой, негде покормить ребенка грудью или сменить памперс».

«Пришли к гастроэнтерологу к 18 часам. Время 20.00, до сих пор сидим в коридоре».

«Просьба не сокращать педагога-психолога, детям на раннем развитии он жизненно необходим».

А ниже записи из 3-й поликлиники:

«У нашего ортопеда постоянно зависает компьютер. Требуется обновить программы и настроить врачам компьютеры».

«Нет квалифицированных врачей УЗИ, нет нормальных аппаратов для диагностики. Как врачам ставить диагноз?»

«Врач отказывается принимать пациентов, чередуя записанных на прием или тех, кто пришел без записи. Буду жаловаться в страховую компанию или минздрав, мы не виноваты в нехватке кадров».

«Даже по записи невозможно вовремя попасть на прием. Были 10 сентября, перед нами в очереди сидели 15 человек».

- Судите сами, я записала ребенка к педиатру на 17.50, следующий пациент записан уже в 17.55, - говорит мама Мария с двухлетним карапузом на руках. - И в эти пять минут врач должна принять ребенка, которого привели без записи. О каком грамотном лечении может идти речь в этой гонке? Хорошо, если доктор успеет легкие послушать и горло проверить.

Как пояснили «Комсомолке» в краевом минздраве, такие листы проблем развесили во всех медучреждениях, которые участвуют в проекте «Новая поликлиника».

«Новая поликлиника» - это пилотный проект, который стартовал в Пермском крае еще в прошлом году. Постепенно процесс модернизации запускается во взрослых и детских медучреждениях региона.

Главная цель - повысить доступность и качество медицинской помощи для пермяков, сделать поликлинику удобной и комфортной для посещения.

- На все жалобы и предложения в «Листах проблем» должна последовать реакция, за этим лично следят главврачи и заведующие, - пояснили в минздраве.