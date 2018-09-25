2018-09-25T10:17:44+03:00
Общество

Когда дадут отопление в Перми 2018

Запуск начнется уже на этой неделе
Вероника РАНГУЛОВА
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Запуск тепла может растянуться на 2 - 3 неделиЗапуск тепла может растянуться на 2 - 3 неделиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Нынешняя осень радует пермяков солнечными и теплыми деньками. Пока за окном +18, о горячих батареях как-то не думается. Но как только погода испортится, сразу захочется комфортного домашнего тепла.

Как сообщили в администрации Перми, процесс запуска отопления в объекты социальной сферы начался еще с 20 сентября. На сегодня тепло есть почти во всех детских садах, школах и больницах города.

А на этой неделе, не дожидаясь похолодания, начнется подача отопления в жилые дома.

- Запуск тепла - процесс не одномоментный, - напоминают специалисты. - Подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. В среднем, заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает две - три недели. Это время, за которое батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу.

Если во время запуска тепла в батареях образовались воздушные «пробки» или произошла утечка, нужно сразу же обратиться в свою управляющую компанию и вызвать аварийную бригаду.

Куда звонить, если что-то пошло не так?

Контакты своей управляющей организации или ТСЖ вы можете найти в квитанции, а телефоны диспетчерской службы обычно размещены на информационных стендах в подъездах.

Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.

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