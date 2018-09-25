Дело матери, дочь которой умерла в Краснокамске от голода, расследуют московские следователи

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-25T16:21:54+03:00

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Матери 14-летней школьницы из Краснокамска, которая умерла от голода, продлили арест еще на три месяца - до 18 декабря. Она находится в пермском следственном изоляторе, где содержатся несовершеннолетние и женщины. Это один из лучших СИЗО в городе, где условия содержания более щадящие.

Трагедия, напомним, случилась в середине июля. 14-летняя Полина (имя изменено), лучшая ученица в классе, умерла от истощения. Выяснилось, что девочка ничего не ела с начала лета и вообще не выходила на улицу. Учителя вспоминают, как Полина стремительно худела, а соседи рассказывают, что слышали, как она просила у мамы еду, а та отправляла ее спать. Но никто не отреагировал…

На допросах ее мать говорит, что дочь сама отказалась от еды. По статье «Убийство с особой жестокостью» ей грозит до 25 лет лишения свободы.

Еще одно уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Следователи проверяют, могли ли помочь Полине должностные лица. Кстати, после этого трагического случая в крае будет разработана комплексная система по работе с проблемными семьями. Она начнет действовать уже с октября.

Расследованием уголовного дела занимаются московские следователи. Дело находится на особом контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.

Кроме того, мать погибшей девочки проверят на вменяемость. Нужно выяснить, не требуется ли ей лечение.

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