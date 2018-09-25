2018-09-25T14:54:28+03:00
Общество

Ведущий из Прикамья похудел на 81 кг после того, как на взвешивании в клинике сломал весы

Алексей сбросил вес до 123 кг, но не собирается останавливаться на достигнутом
Елена КОНОВА
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На первой фотографии вес около 200 кг, на второй - на 80 кг меньше. Фото из архива Алексея.На первой фотографии вес около 200 кг, на второй - на 80 кг меньше. Фото из архива Алексея.
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Про 31-летнего шоумена Алексея Ковыляева из Кудымкара мы уже писали. Алексей уже 10 лет проводит новогодние корпоративы в роли Деда Мороза. И вот какая необычная штука: после этих корпоративов в течение нескольких месяцев все его Снегурочки встретили своих суженых и вышли замуж. Алексей выдал замуж 5 «внучек». Но Алексей - не только настоящий волшебник, но еще и волевой человек - за 10 месяцев он похудел на 81 килограмм!

«Психологическую травму я заедал»

Алексей с детства страдал от лишнего веса. Как-то мама отправила его в лагерь, где Алексей решил экстремально похудеть и почти ничего не ел целый месяц.

- Мама была в шоке, - вспоминает Алексей. - Хоть здоровье я немного надорвал, но продолжил худеть, стал заниматься легкой атлетикой. Потом поступил в педколледж и выучился на учителя английского языка.

Как-то вечером Алексей с другом возвращались домой с пробежки.

- На улице было темно, шел дождь, - говорит Алексей. - Тут на обочину резко заезжает автомобиль и нас сбивает. Позже выяснилось, что водитель был пьян. Друг погиб, а я попал в больницу.

Алексей долгое время не мог восстановиться: проблемы со здоровьем, боль от потери друга. Навалившиеся проблемы он заедал - сладкая пища, жирная, острая. В 2017 году вес молодого человека перевалил за 200 килограммов.

Так Алексей выглядел еще год назад. Фото из архива ведущего

Так Алексей выглядел еще год назад. Фото из архива ведущего

«Все весы выдавали ошибку»

В ноябре 2017 года Алексей встретил на корпоративе старую знакомую. Похудевшая и помолодевшая, она всем приветливо улыбалась и хохотала. Алексей стал расспрашивать ее о секрете красоты.

- Знакомая посоветовала обратиться в клинику, благодаря которой она сбросила лишний вес, - говорит Алексей. - Я записался на прием к врачу. Она попросила меня встать на весы в ее кабинете. Встал, а на них выскакивает надпись: «Ошибка». Мы пошли в соседний кабинет. Повторяется та же история: весы, надпись «Ошибка». Еще и какой-то неприятный хруст, как будто подо мной аппарат сломался. Мне, конечно, было очень неприятно все это переживать. С грехом пополам нашли весы, которые выдали «204 кг». Я вернулся домой, думал о том, что скоро сдохну, и съел торт.

А на следующий день Алексей начал худеть.

«Завел хаски, чтобы больше гулять»

В клинике Алексею предложили простой рецепт похудения: диета плюс физические нагрузки.

- Для моего веса даже простая ходьба - это была уже большая физическая нагрузка, - смеется Алексей. - Я купил себе шагомер и браслет, чтобы измерять пульс. В день я прохожу не менее 10 тысяч шагов. Специально купил собаку породы хаски, назвал ее Мая. Она очень активная, с ней надо долго гулять.

Первое время у Алексея, конечно, были депрессии из-за того, что нельзя было съесть полтортика или шоколадку. Но он с ними боролся.

- Бывало такое, что ужасно хочется сладкого, прямо сил нет, - признается Алексей. - В такие моменты надо себя сдерживать.

По мнению молодого человека, 80 процентов успеха похудения зависят от правильного питания.

- Надо есть минимум 5 - 6 раз в день небольшими порциями, - говорит Алексей. - Первая половина дня - сложные углеводы, например, каши на воде. Затем перекус овощами. Обед - это 200 граммов куриной грудки и 200 граммов огурцов. Чуть позже снова овощной перекус, а на ужин - обезжиренный творог, кефир.

Сейчас Алексей живет с отцом. Если раньше они на пару питались пельменями и жареной курицей, то сейчас питание у них раздельное.

- Мой отец профессионально уничтожает все продукты, - говорит Алексей. - Так что если у нас в доме есть вредная еда, она сразу исчезает в его желудке.

В старую рубашку Алексея влезает теперь не только он, но и его отец

В старую рубашку Алексея влезает теперь не только он, но и его отец

Алексей рассказывает, что в месяц он терял 4 - 6 кг. Бывали «застои», конечно, но в целом результат есть - и он поражает: за 10 месяцев молодой человек похудел на 81 килограмм! Сейчас вес Алексея составляет 123 килограмма. Вот так к новогодним корпоративам молодой человек привел себя в форму - ведь скоро снова Снегурочку замуж выдавать!

- Это не предел, я хочу похудеть еще килограммов на 50, - говорит Алексей. - Тогда я начну заниматься спортом. Даже сейчас я уже чувствую огромные перемены в себе, в своей жизни. На днях купил себе новую машину, так радовался! Начал понимать вас, женщин, потому что сам теперь в магазине могу проторчать половину дня, выбирая костюмы.

Примерное меню Алексея на день

Утро - два стакана воды, каша на воде.

Перекус овощами или фруктами. Например, зелеными яблоками.

День - 200 гр огурцов, 200 гр курицы.

Перекус овощами или фруктами.

Ужин - кисломолочные продукты: кефир, творог.

Алексей планирует похудеть еще на 50 кг. Фото из архива Алексея.

Алексей планирует похудеть еще на 50 кг. Фото из архива Алексея.

Комментарий диетолога

- Темпы сброса веса нормальные, но я порекомендовала бы ему перейти на более калорийное питание, - говорит диетолог Екатерина Быкова. - Мне кажется, в его питании недостаточно углеводов и жиров. Алексей немного перестарался и слишком урезал питание. Хорошо, что он не занимается фитнесом: это вредно для мужчины с таким весом.

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