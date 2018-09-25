Ведущий из Прикамья похудел на 81 кг после того, как на взвешивании в клинике сломал весы

СЕГОДНЯ 14:38 2018-09-25T14:54:28+03:00

На первой фотографии вес около 200 кг, на второй - на 80 кг меньше. Фото из архива Алексея.

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Про 31-летнего шоумена Алексея Ковыляева из Кудымкара мы уже писали. Алексей уже 10 лет проводит новогодние корпоративы в роли Деда Мороза. И вот какая необычная штука: после этих корпоративов в течение нескольких месяцев все его Снегурочки встретили своих суженых и вышли замуж. Алексей выдал замуж 5 «внучек». Но Алексей - не только настоящий волшебник, но еще и волевой человек - за 10 месяцев он похудел на 81 килограмм!

«Психологическую травму я заедал»

Алексей с детства страдал от лишнего веса. Как-то мама отправила его в лагерь, где Алексей решил экстремально похудеть и почти ничего не ел целый месяц.

- Мама была в шоке, - вспоминает Алексей. - Хоть здоровье я немного надорвал, но продолжил худеть, стал заниматься легкой атлетикой. Потом поступил в педколледж и выучился на учителя английского языка.

Как-то вечером Алексей с другом возвращались домой с пробежки.

- На улице было темно, шел дождь, - говорит Алексей. - Тут на обочину резко заезжает автомобиль и нас сбивает. Позже выяснилось, что водитель был пьян. Друг погиб, а я попал в больницу.

Алексей долгое время не мог восстановиться: проблемы со здоровьем, боль от потери друга. Навалившиеся проблемы он заедал - сладкая пища, жирная, острая. В 2017 году вес молодого человека перевалил за 200 килограммов.

Так Алексей выглядел еще год назад. Фото из архива ведущего

«Все весы выдавали ошибку»

В ноябре 2017 года Алексей встретил на корпоративе старую знакомую. Похудевшая и помолодевшая, она всем приветливо улыбалась и хохотала. Алексей стал расспрашивать ее о секрете красоты.

- Знакомая посоветовала обратиться в клинику, благодаря которой она сбросила лишний вес, - говорит Алексей. - Я записался на прием к врачу. Она попросила меня встать на весы в ее кабинете. Встал, а на них выскакивает надпись: «Ошибка». Мы пошли в соседний кабинет. Повторяется та же история: весы, надпись «Ошибка». Еще и какой-то неприятный хруст, как будто подо мной аппарат сломался. Мне, конечно, было очень неприятно все это переживать. С грехом пополам нашли весы, которые выдали «204 кг». Я вернулся домой, думал о том, что скоро сдохну, и съел торт.

А на следующий день Алексей начал худеть.

«Завел хаски, чтобы больше гулять»

В клинике Алексею предложили простой рецепт похудения: диета плюс физические нагрузки.

- Для моего веса даже простая ходьба - это была уже большая физическая нагрузка, - смеется Алексей. - Я купил себе шагомер и браслет, чтобы измерять пульс. В день я прохожу не менее 10 тысяч шагов. Специально купил собаку породы хаски, назвал ее Мая. Она очень активная, с ней надо долго гулять.

Первое время у Алексея, конечно, были депрессии из-за того, что нельзя было съесть полтортика или шоколадку. Но он с ними боролся.

- Бывало такое, что ужасно хочется сладкого, прямо сил нет, - признается Алексей. - В такие моменты надо себя сдерживать.

По мнению молодого человека, 80 процентов успеха похудения зависят от правильного питания.

- Надо есть минимум 5 - 6 раз в день небольшими порциями, - говорит Алексей. - Первая половина дня - сложные углеводы, например, каши на воде. Затем перекус овощами. Обед - это 200 граммов куриной грудки и 200 граммов огурцов. Чуть позже снова овощной перекус, а на ужин - обезжиренный творог, кефир.

Сейчас Алексей живет с отцом. Если раньше они на пару питались пельменями и жареной курицей, то сейчас питание у них раздельное.

- Мой отец профессионально уничтожает все продукты, - говорит Алексей. - Так что если у нас в доме есть вредная еда, она сразу исчезает в его желудке.

В старую рубашку Алексея влезает теперь не только он, но и его отец

Алексей рассказывает, что в месяц он терял 4 - 6 кг. Бывали «застои», конечно, но в целом результат есть - и он поражает: за 10 месяцев молодой человек похудел на 81 килограмм! Сейчас вес Алексея составляет 123 килограмма. Вот так к новогодним корпоративам молодой человек привел себя в форму - ведь скоро снова Снегурочку замуж выдавать!

- Это не предел, я хочу похудеть еще килограммов на 50, - говорит Алексей. - Тогда я начну заниматься спортом. Даже сейчас я уже чувствую огромные перемены в себе, в своей жизни. На днях купил себе новую машину, так радовался! Начал понимать вас, женщин, потому что сам теперь в магазине могу проторчать половину дня, выбирая костюмы.

Примерное меню Алексея на день

Утро - два стакана воды, каша на воде.

Перекус овощами или фруктами. Например, зелеными яблоками.

День - 200 гр огурцов, 200 гр курицы.

Перекус овощами или фруктами.

Ужин - кисломолочные продукты: кефир, творог.

Алексей планирует похудеть еще на 50 кг. Фото из архива Алексея.

Комментарий диетолога

- Темпы сброса веса нормальные, но я порекомендовала бы ему перейти на более калорийное питание, - говорит диетолог Екатерина Быкова. - Мне кажется, в его питании недостаточно углеводов и жиров. Алексей немного перестарался и слишком урезал питание. Хорошо, что он не занимается фитнесом: это вредно для мужчины с таким весом.