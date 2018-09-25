В Перми из-за запаха газа эвакуировали детский сад

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-25T12:38:51+03:00

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25 сентября около 11 часов утра воспитательница старшей группы детского сада № 92 по улице Чернышевского во время прогулки почувствовала сильный запах газа. Руководство дошкольного учреждения приняло решение об эвакуации всех детей и взрослых с территории садика.

- Я сразу вызвала все экстренные службы: МЧС, ФСБ, ГБР, газовую службу, - рассказала заведующая детским садом № 92 Марина Ельшина. - 211 детей и 34 взрослых были направлены в соседний детский сад №251. У нас с ними была договоренность, что они в случае необходимости могут разместить там эвакуированных людей.

Приехавшие газовики со специальным оборудованием обследовали детский сад и территорию вокруг.

- Наши сотрудники произвели необходимые замеры, - рассказал пресс-секретарь компании «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Водопьянов. - Никаких утечек не обнаружили, угрозы людям не было.

После этого детей и сотрудников садика вернули обратно. В 12.20 дошкольное учреждение продолжило работу в обычном режиме.