В Перми из-за запаха газа эвакуировали детский сад
25 сентября около 11 часов утра воспитательница старшей группы детского сада № 92 по улице Чернышевского во время прогулки почувствовала сильный запах газа. Руководство дошкольного учреждения приняло решение об эвакуации всех детей и взрослых с территории садика.
- Я сразу вызвала все экстренные службы: МЧС, ФСБ, ГБР, газовую службу, - рассказала заведующая детским садом № 92 Марина Ельшина. - 211 детей и 34 взрослых были направлены в соседний детский сад №251. У нас с ними была договоренность, что они в случае необходимости могут разместить там эвакуированных людей.
Приехавшие газовики со специальным оборудованием обследовали детский сад и территорию вокруг.
- Наши сотрудники произвели необходимые замеры, - рассказал пресс-секретарь компании «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Водопьянов. - Никаких утечек не обнаружили, угрозы людям не было.
После этого детей и сотрудников садика вернули обратно. В 12.20 дошкольное учреждение продолжило работу в обычном режиме.