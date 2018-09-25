В Перми на склоне Егошихи появились "Легкие города"

СЕГОДНЯ 06:07 2018-09-24T22:12:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На склоне реки Егошихи, возле планетария, появился новый арт-объект «Легкие города». Это четырехметровое металлическое дерево, ветви и листья которого выполнены в форме человеческих легких.

- Основная идея: долины малых рек - легкие города, - отметил автор объекта Антон Черемных.

По словам художника, ствол дерева покрашен в цвет меди, а листья и ветви - бирюзовые, оттенка медной патины, потому что оно стоит в долине реки Егошихи, на которой раньше был медеплавильный завод.

Арт-объект появился в рамках фестиваля уличного искусства «Экология пространства», придуманного художником Александром Жуневым в 2012 году. Фестиваль объединяет художников, дизайнеров, архитекторов и искусствоведов Перми. Его цель - привлечь внимание общественности к вопросам городского пространства, оживить и украсить городскую среду, а также создать новый формат диалога жителей со своим родным городом.