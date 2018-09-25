2018-09-24T16:42:29+03:00
Общество

«Люди в погонах одним видом отрезвляют дебоширов»

Дружинники ПЦБК навели порядок в микрорайоне Голованово
Вероника РАНГУЛОВА
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Народные дружинники следят за общественным порядком на улицах города. Без их участия не обходится ни одно массовое мероприятие. Фото ПЦБКНародные дружинники следят за общественным порядком на улицах города. Без их участия не обходится ни одно массовое мероприятие. Фото ПЦБК
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- Мы живем на самой окраине Перми, рядом железная дорога, трасса, много пустырей, - рассказывает Мария Петровна из микрорайона Голованово. - Бывало, по вечерам страшно возвращаться с работы домой - у магазинчиков толкутся подвыпившие люди, а на дорогу может выскочить какой-нибудь лихач.

Дружинники работают вместе с полицией

Навести порядок в своем районе решили инициативные сотрудники Пермского целлюлозно-бумажного комбината. В народную дружину, которая образовалась в Голованово еще весной прошлого года, входят 12 человек. Все они сотрудники этого предприятия.

- Наши дружинники выполняют ряд задач по охране общественного порядка, профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности, - рассказали «Комсомолке» на ПЦБК.

Без помощи народных дружинников в районе не проходит ни один городской праздник, где собирается много людей.

Общественники работают в тесном сотрудничестве с полицией. Фото ПЦБК

Общественники работают в тесном сотрудничестве с полицией. Фото ПЦБК

Перед началом любого мероприятия среди дружинников проводится инструктаж. Он заключается в проверке готовности сотрудников к несению службы, проверке состояния форменной одежды и внешнего вида, доведении необходимой информации об оперативной обстановке.

Дружинники работают вместе с нарядами патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних.

- Задачи могут быть самыми разными, - рассказывают о своей общественной занятости сами дружинники. - В первую очередь, это охрана общественного порядка на территории микрорайона Голованово, дежурства во время культурно-массовых праздников и спортивных соревнований. Также нас могут задействовать на мероприятиях, которые организуют в Орджоникидзевском районе или на уровне города. Только в этом году мы приняли участие в 40 мероприятиях городского и районного масштаба.

Кроме того, дружинники участвуют в рейдах по выявлению нарушений на потребительском рынке и могут оказывать помощь сотрудникам уголовного розыска.

Результаты впечатляют

Дружинники несут вахту по обеспечения порядка на улицах города только в свободное от работы время. И результаты их труда впечатляют. Только с начала этого года народные дружинники помогли полиции раскрыть четыре преступления и задержать четверых человек, которые находились в розыске.

Жители Голованово отмечают: пьяных на улицах их района стало заметно меньше. Только при участии дружинников каждый месяц полицейские составляют не менее 8 - 10 административных протоколов на граждан, которые находились в общественных местах в нетрезвом виде.

С этого года функций у дружинников добавилось. Руководство общественного центра «Голованово» обратилось в полицию с просьбой организовать в поселке автопатрулирование дворов и улиц в вечернее время.

- Весной эта просьба была удовлетворена, и теперь автопатруль следит за порядком в микрорайоне по пятницам, субботам и воскресеньям с 17 часов вечера до 2 часов ночи, - отмечают в ПЦБК.

Как известно, любую проблему лучше предупредить. Поэтому дружинники вместе с полицейскими постоянно работают на профилактику правонарушений, проводят беседы со взрослыми и детьми, которые находятся в потенциальной группе риска.

- Когда люди видят наряд полиции, они чувствуют себя более защищенными, - отмечают в общественном центре. - Люди в погонах часто одним видом отрезвляют дебоширов.

Местные жители говорят, что с появлением дружинников на улицах поселка стало гораздо спокойнее:

- Теперь редко встретишь детей, которые поздно вечером гуляют одни. Никакому родителю не захочется краснеть, беседуя на этот счет с инспектором ППС.

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