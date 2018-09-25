«Люди в погонах одним видом отрезвляют дебоширов»

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-24T16:42:29+03:00

Народные дружинники следят за общественным порядком на улицах города. Без их участия не обходится ни одно массовое мероприятие. Фото ПЦБК

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- Мы живем на самой окраине Перми, рядом железная дорога, трасса, много пустырей, - рассказывает Мария Петровна из микрорайона Голованово. - Бывало, по вечерам страшно возвращаться с работы домой - у магазинчиков толкутся подвыпившие люди, а на дорогу может выскочить какой-нибудь лихач.

Дружинники работают вместе с полицией

Навести порядок в своем районе решили инициативные сотрудники Пермского целлюлозно-бумажного комбината. В народную дружину, которая образовалась в Голованово еще весной прошлого года, входят 12 человек. Все они сотрудники этого предприятия.

- Наши дружинники выполняют ряд задач по охране общественного порядка, профилактике правонарушений и обеспечения общественной безопасности, - рассказали «Комсомолке» на ПЦБК.

Без помощи народных дружинников в районе не проходит ни один городской праздник, где собирается много людей.

Общественники работают в тесном сотрудничестве с полицией. Фото ПЦБК

Перед началом любого мероприятия среди дружинников проводится инструктаж. Он заключается в проверке готовности сотрудников к несению службы, проверке состояния форменной одежды и внешнего вида, доведении необходимой информации об оперативной обстановке.

Дружинники работают вместе с нарядами патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних.

- Задачи могут быть самыми разными, - рассказывают о своей общественной занятости сами дружинники. - В первую очередь, это охрана общественного порядка на территории микрорайона Голованово, дежурства во время культурно-массовых праздников и спортивных соревнований. Также нас могут задействовать на мероприятиях, которые организуют в Орджоникидзевском районе или на уровне города. Только в этом году мы приняли участие в 40 мероприятиях городского и районного масштаба.

Кроме того, дружинники участвуют в рейдах по выявлению нарушений на потребительском рынке и могут оказывать помощь сотрудникам уголовного розыска.

Результаты впечатляют

Дружинники несут вахту по обеспечения порядка на улицах города только в свободное от работы время. И результаты их труда впечатляют. Только с начала этого года народные дружинники помогли полиции раскрыть четыре преступления и задержать четверых человек, которые находились в розыске.

Жители Голованово отмечают: пьяных на улицах их района стало заметно меньше. Только при участии дружинников каждый месяц полицейские составляют не менее 8 - 10 административных протоколов на граждан, которые находились в общественных местах в нетрезвом виде.

С этого года функций у дружинников добавилось. Руководство общественного центра «Голованово» обратилось в полицию с просьбой организовать в поселке автопатрулирование дворов и улиц в вечернее время.

- Весной эта просьба была удовлетворена, и теперь автопатруль следит за порядком в микрорайоне по пятницам, субботам и воскресеньям с 17 часов вечера до 2 часов ночи, - отмечают в ПЦБК.

Как известно, любую проблему лучше предупредить. Поэтому дружинники вместе с полицейскими постоянно работают на профилактику правонарушений, проводят беседы со взрослыми и детьми, которые находятся в потенциальной группе риска.

- Когда люди видят наряд полиции, они чувствуют себя более защищенными, - отмечают в общественном центре. - Люди в погонах часто одним видом отрезвляют дебоширов.

Местные жители говорят, что с появлением дружинников на улицах поселка стало гораздо спокойнее:

- Теперь редко встретишь детей, которые поздно вечером гуляют одни. Никакому родителю не захочется краснеть, беседуя на этот счет с инспектором ППС.