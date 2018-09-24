2018-09-24T14:30:15+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Суд Краснокамска запретил директору управляющей компании из Керчи работать в сфере ЖКХ

До переезда на юг женщина растратила 420 тысяч рублей платежей за тепло
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--Фото: архив "КП"
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Краснокамский городской суд на четыре года запретил директору управляющей компании города Керчь Светлане З. заниматься организационно-распорядительной деятельностью в сфере ЖКХ. Женщина обвинялась в том, что в 2016 путем мошенничества, под видом заработной платы, перечислила на свою личную банковскую карту денежные средства, оплаченные жителями Краснокамска на счет ТСЖ «Берег». Эти средства были внесены жителями в качестве оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения.

В результате ресурсоснабжающей организации Пермский филиал «Т Плюс» был нанесен ущерб в размере 420 тысяч рублей. Дополнительным отягчающим обстоятельством стало то, что деньги выводились со счета другого краснокамского ТСЖ без ведома собственников квартир.

В 2016 году мошенница переехала в Керчь и возглавила местную УК. Однако это не помогло недобросовестной бизнес-леди избежать ответственности. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере либо с использованием служебного положения». Теперь нарушительнице придется сменить профессию как минимум до 2022 года.

Кроме того, суд наложил арест на принадлежащий женщине автомобиль Mini One Country Man, который будет передан на торги с целью возмещения нанесенного ущерба. Транспортное средство приобретено, в том числе, за счет незаконных операций с деньгами граждан.

- Приговор мошенникам в сфере ЖКХ – результат системной работы энергетиков, правоохранительных и надзорных органов, - считает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. - В Пермском крае возбуждено и расследуется порядка 30 уголовных дел в отношении недобросовестных управленцев. Руководители УК и ТСЖ прибегают к различным уловкам: создание «серых» расчетных центров, выведение средств по фиктивным договорам, перечисление денег на свои счета под видом оплаты не оказанных услуг. Все эти факты станут предметом пристального внимания структур МВД, а виновные понесут наказание.

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