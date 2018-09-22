Водительница пермского автобуса, в котором возили мертвого бизнесмена: Он был нетрезв, но хорошо одет

СЕГОДНЯ 06:04 2018-09-21T21:20:16+03:00

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В Свердловском районе в суде заслушали показания 45-летней водительницы пятого автобусного маршрута. Ее обвиняют по статье об оставлении человека в опасности.

Напомним: 21 декабря в позапрошлом году одному из нетрезвых пассажиров стало плохо, но его катали из конца в конец города. И только когда смена подошла к концу, вызвали «скорую».

Когда пассажира привезли в автопарк, выяснилось, что он мертв.

Врачи констатировали смерть Эдуарда Г. от отравления этанолом - спиртным. 48-летний предприниматель не был опустившимся человеком – с женой они регулярно отдыхали за границей, он обслуживал коммуникации коттеджей.

Водитель «пятерки» Наталья С. сообщила в суде, что он вошел в автобус около шести вечера на остановке «Кристалл».

- Он был нетрезв, но хорошо одет, с виду не бомж, - рассказала она.

Эдуард обслуживал чужие коттеджи и планировал построить особняк на своем дачном участке. Фото: личный архив.

Но когда автобус прибыл на конечную остановку «Улица Мильчакова», где ему нужно было выходить, пьяный пассажир не смог покинуть салон самостоятельно.

- Его хотели под руки вывести двое молодых людей, но я подумала, вдруг они его обчистят или он замерзнет на улице: была зима, холодно, - припомнила водитель. – И мы с кондуктором решили ехать с ним на второй круг, рассчитывая, что в пути он протрезвится.

Этот круг получился большим: их автобус должен был ехать до остановки «Биомед», но из автопарка позвонили и попросили продлить маршрут до Голого мыса – автобус, который туда должен был следовать, сломался.

Когда ехали обратно, один из пассажиров подошел к водителю и сказал, что пробовал разбудить пьяного, бил его по щекам, но тот никак не реагировал, не просыпался. И посоветовал обратиться в «скорую».

- И мы с кондуктором Аллой решили позвонить в службу спасения, - говорит водительница. – Мы в это время ехали по Комсомольскому проспекту. Спасатели нам предложили звонить в полицию. Пару раз набрала «02», но там не отвечали. И мы решили позвонить в «скорую».

Водитель автобуса говорит, что она не медик и не могла определить, плохо сильно пьяному человеку или нет. Фото: соцсети.

- Вы туда решили позвонить, потому что поняли, что человеку плохо? – уточнила прокурор.

- Нет, у нас просто заканчивалась смена, и мы не знали, куда девать пьяного пассажира, в парк с ним нас бы охранники не пустили.

Как выяснилось на суде, по внутренней инструкции автопарка, которую подписывала водитель, после звонка в «скорую» она должна была остановить автобус. Медики спрашивали у нее номер близлежащего дома. Но она сообщила адрес автопарка на улице Ижевской, куда автобус после смены должен был прибыть, съездив сначала на конечную остановку «Улица Мильчакова».

Медики прибыли в автопарк раньше автобуса. Они констатировали, что пассажир уже мертв. Позже эксперты установят, что он скончался от отравления этанолом: в крови погибшего обнаружили 7,2 промилле алкоголя.

- Моего умирающего сына два часа возили по городу! – говорит мать Эдуарда Вера Константиновна. - Если бы ему вовремя оказали помощь, он мог бы жить.

Она специально съездила по пятому маршруту автобуса из конца в конец и засекла время. Зачем-то принесла в суд купленные в автобусе билеты, но они судье не понадобились.

В суде заслушали заместителя главного врача по медицинской части Пермской станции скорой помощи Юрия Катаева. Судью и прокурора интересовало, являлась ли доза в 7,2 промилле смертельной и можно ли было спасти пациента.

- Это соответствует примерно 300 граммам чистого этанола, - объяснил он. - При определенных условиях такая доза может стать смертельной, но это зависит от многих факторов. Оценить состояние пассажира могли только медики.

- Я не считаю себя виноватой! – говорит водитель автобуса. – У меня нет опыта общения с пьяными. Я никак не могла определить, что пьяному пассажиру требуется срочная медицинская помощь. Теперь, конечно, в подобных ситуациях я буду поступать иначе.

Следующее заседание суда назначено на 26 сентября.

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