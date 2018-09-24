2018-09-24T13:56:14+03:00
Происшествия

63-летнего жителя Кунгура осудили за сигарету, выкуренную на борту самолета

Курильщик заплатит штраф в 250 тысяч рублей
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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63-летний житель Кунгура заплатит штраф в четверть миллиона рублей за то, что покурил на борту самолета. Инцидент случился еще в марте этого года. Вахит М. летел рейсом из Москвы в Назрань. Время в пути всего два часа, однако прямо во время полета мужчина зашел в туалет и закурил.

Когда на борту самолета сработали датчики дыма, командир сообщил о пожаре в наземные службы. Самолет решили посадить на ближайший запасной аэродром Гумак в Волгограде.

Там правонарушителя «встретили» полицейские, а самолет продолжил маршрут. Из-за инцидента рейс прибыл в аэропорт Назрани с задержкой в 89 минут. В связи с происшествием авиакомпания «Победа» понесла большие убытки и потребовала возместить их с курильщика.

- На судебном заседании мужчина сообщил, что не знал о запрете курения на борту воздушного судна, - сообщили в Кунгурском городском суде. - По его словам, как только он прикурил сигарету, то сразу ее затушил. В случившемся нарушитель раскаялся и объяснил, что денег для возмещения ущерба у него нет.

Однако суд пришел к выводу, что действия командира самолета были правильными, так как в туалете находились легковоспламеняющиеся предметы, в том числе бумага и пластик. Курение могло привести к трагедии, поэтому было принято решение о совершении экстренной посадки.

- С курильщика присудили взыскать более 252 тысяч рублей в качестве штрафа за причиненный ущерб, - сообщили в суде. - Он подал апелляционную жалобу, но решение о штрафе оставили без изменений.

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