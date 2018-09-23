Погода в Перми на сентябрь 2018: аномально теплая погода продлится три дня

СЕГОДНЯ 11:47 2018-09-23T11:52:39+03:00

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В воскресенье днем ожидается преимущественно малооблачная погода, с юго-западным ветром. Температура воздуха по краю будет от +18… до +23°, в Перми до +22°

24-25 сентября будут очень теплые, возможно, даже установление рекорда температуры в эти дни. В понедельник и вторник ночная температура не будет опускаться ниже +10°, а днем ожидается +19…+24° по краю и до +22..+23° в Перми. Это примерно на 8° теплее климатической нормы, но все же температура будет чуть ниже, чем во время рекордного потепления в конце сентября 2015 года. Тогда в ночные часы было до +17°, а днем до +25°

По прогнозам синоптиков ГИС-центра ПГНИУ, теплый период продлится три дня и закончится с прохождением холодного фронта днем 26 сентября. Похолодание, однако, не будет сильным, температура воздуха останется выше климатической нормы на 1-3°.

В целом, говорят метеорологи, третья декада месяца может стать аномально теплой, с температурой выше нормы более чем на 4°.