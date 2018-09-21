Детская поликлиника в Кировском районе Перми будет достроена в первом квартале 2019 года

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-21T15:22:44+03:00

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Строительство новой детской поликлиники является одним из важнейших социальных объектов в Кировском районе. Действующее здание давно уже не справляется с потоком детей. Новая поликлиника рассчитана на 350 мест. Сейчас строительство поликлиники в Закамске находится на особом контроле ведомства и любые задержки недопустимы.

ЛЮБАЯ ЗАДЕРЖКА НЕДОПУСТИМА

- Проблем для того, чтобы продолжать строительство не существует, - отметил директор ОООО «Спецэлектромонтаж» Виталий Вихров. - Мы скорректировали графики работ, приняли ряд реорганизационных мер. Сегодня на работу выходит новая бригада строителей. Всего сейчас на площадке работают 18-20 человек, выполняется монтаж плит перекрытий, кирпичная кладка перегородок подвала. Думаю, что мы войдем в график и успеем завершить строительство в срок.

Представители Минстроя предупредили строителей об ответственности за срыв сроков работ. К подрядчикам уже были применены штрафные санкции и они могут быть повторены в случае неисполнения обязательств.

- Мы будем строго контролировать каждый этап строительства, - сообщил подрядчикам заместитель министра строительства Игорь Ведерников. - К концу года поликлиника должна быть уже под крышей. Все вопросы, касающиеся исполнения работ и содержания строительной площадки - зона ответственности генерального подрядчика.

ОБРАЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ СТРОЙКИ ПРОВЕРИТ ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Краевой Минстрой также обеспокоен соблюдением трудового законодательства. В ведомство обратились работники стройки, которые сообщили о том, что им задерживают зарплату, не выдают спецодежду и премиальную часть зарплат. Минстрой обратился в трудовую инспекцию для проведения полной проверки.

- Вчера к нам поступило первое обращение от работника, - отметил руководитель государственной инспекции труда по Пермскому края Сергей Ковалев. - Мы проведем проверку и в случае, если выявятся случаи невыплаты работодателем заработной платы более двух месяцев, то материалы будут переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что в Пермском крае начато масштабное строительство новых медучреждений. Кроме поликлиники в Кировском районе начато строительство детских больниц в Орджоникидзевском, Индустриальном и Свердловском районах Перми. Всего до 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений - пять в Перми, по одному – в Соликамске и Кудымкаре. А в течение ближайших пяти лет на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.