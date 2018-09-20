В Прикамье многодетные семьи смогут получить деньги вместо бесплатной земли

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-20T16:07:30+03:00

В Перми в очереди на землю стоят около шести тысяч многодетных семей. Фото: Светлана Макеева

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За шесть лет заявление на получение бесплатной земли в Прикамье подали двадцать тысяч многодетных семей. А получили участки 12 тысяч.

В Перми самая тяжелая ситуация. В очереди на землю стоят около шести тысяч многодетных семей, а выделяют по 20 - 30 участков в год. То есть, чтобы получить землю, при нынешнем положении дел последним в очереди надо прождать 20 лет. К этому времени дети уже вырастут и семья лишится статуса многодетной.

Поэтому депутаты краевого парламента решили изменить региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям» - дать возможность семьям получить вместо земли деньги.

Как было раньше?

По закону, принятому в 2011 году, семьи с тремя и более детьми, если все члены семьи являются гражданами России, живут совместно и родители на момент подачи заявления прожили в Пермском крае не менее пяти лет, имеют право бесплатно получить не менее 14 соток земли для строительства собственного дома. К участку должны быть проведены все коммуникации, дороги и электросети.

Как теперь будет?

Написав заявление, многодетная семья из Перми или другого города, где нет свободной муниципальной земли, может получить вместо земельного участка деньги. А потом на них купить землю где-нибудь в глубинке, где она подешевле. Причем не обязательно для строительства дома. На этой земле можно построить дачу или создать фермерское хозяйство.

Но компенсировать предлагают не полностью рыночную стоимость земельного участка. А только часть. И дать право семье выбрать - либо ждать землю когда-нибудь, либо получить часть ее стоимости здесь и сейчас.

И выбрать деньги вместо земли может только многодетная семья, которая действительно нуждается в улучшении жилищных условий.

Сколько денег дадут

Решение о том, возможна ли компенсация деньгами вместо земли для многодетных семей, будет принимать каждый муниципалитет в отдельности. Ведь в сельских территориях с землей проблем нет. Поэтому в таких районах как, к примеру, Косинский, Суксунский и Юрлинский, участки для строительства дома выделили всем многодетным семьям.

Определять размер денежной компенсации муниципалитеты также будут самостоятельно. Поправку об установлении минимальной суммы выплаты депутаты рабочей группы ЗС не приняли.

Кстати, подобный закон в начале августа был принят в соседней Свердловской области. Там размер компенсации определили в 200 тысяч рублей.

Когда можно идти получать деньги вместо земли?

В четверг, 20 сентября, закон был принят во втором чтении. Вступит в силу он через 10 дней после того, как его подпишет губернатор. Но это совсем не значит, что через 10 дней можно будет подавать заявление на землю. Вначале муниципалитеты должны принять свои решения.