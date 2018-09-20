2018-09-20T15:53:59+03:00
Общество

В Перми инспекторы ДПС помогли машине с роженицей добраться до роддома через пробки

Автомобиль с беременной женщиной встал в хвост полицейской машине, и вместе они по разделительной полосе погнали в клинику [видео]
Константин КЯКИНЕН
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Лейтенанты полиции Антон Добренюк и Алексей Ваняев.Лейтенанты полиции Антон Добренюк и Алексей Ваняев.Фото: Из материалов пресс-службы
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Утром 19 сентября у 32-летней работницы банка Евгении Денисовой начались схватки. Ее муж, 36-летний менеджер Сергей Баландин, посадил жену в машину и повез в роддом больницы №21 в Закамске. На улице Докучаева в это время были традиционные пробки.

- Ребята, мы рожаем! Воды уже отошли! Нужна помощь, - бросился Сергей к экипажу ДПС, который стоял на обочине.

На ул. Докучаева дежурили лейтенанты полиции Антон Добренюк и Алексей Ваняев. Полицейские включили мигалку и велели Сергею следовать за ними. Автомобиль с беременной женщиной встал в хвост полицейской машине и вместе они по разделительной полосе погнали в клинику.

В Перми полицейские сопровождают машину с беременной женщиной.видео: "ЧП ДТП Пермь"

- Было очень опасно, водители пропускали только патрульную машину, - рассказал Сергей. - Приходилось ехать с «аварийкой» и сигналить. Мы пересекали «сплошную», ехали на красный свет и минут за 20 домчались до роддома.

Сергей и Евгения отметили в этом году десятилетие свадьбы. Фото: из семейного архива

Сергей и Евгения отметили в этом году десятилетие свадьбы. Фото: из семейного архива

А в 9.42 у счастливых супругов родилась дочка Алла.

Поблагодарить сразу инспекторов Сергей не успел, не до того было. Но позже он записал видеообращение, в котором от всего сердца сказал «спасибо» Антону Добренюку и Алексею Ваняеву.

Счастливый отец благодарит полицейских, которые помогли ему быстро довезти жену до роддома.

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