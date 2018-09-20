В Перми инспекторы ДПС помогли машине с роженицей добраться до роддома через пробки
Утром 19 сентября у 32-летней работницы банка Евгении Денисовой начались схватки. Ее муж, 36-летний менеджер Сергей Баландин, посадил жену в машину и повез в роддом больницы №21 в Закамске. На улице Докучаева в это время были традиционные пробки.
- Ребята, мы рожаем! Воды уже отошли! Нужна помощь, - бросился Сергей к экипажу ДПС, который стоял на обочине.
На ул. Докучаева дежурили лейтенанты полиции Антон Добренюк и Алексей Ваняев. Полицейские включили мигалку и велели Сергею следовать за ними. Автомобиль с беременной женщиной встал в хвост полицейской машине и вместе они по разделительной полосе погнали в клинику.
В Перми полицейские сопровождают машину с беременной женщиной.видео: "ЧП ДТП Пермь"
- Было очень опасно, водители пропускали только патрульную машину, - рассказал Сергей. - Приходилось ехать с «аварийкой» и сигналить. Мы пересекали «сплошную», ехали на красный свет и минут за 20 домчались до роддома.
Сергей и Евгения отметили в этом году десятилетие свадьбы. Фото: из семейного архива
А в 9.42 у счастливых супругов родилась дочка Алла.
Поблагодарить сразу инспекторов Сергей не успел, не до того было. Но позже он записал видеообращение, в котором от всего сердца сказал «спасибо» Антону Добренюку и Алексею Ваняеву.
Счастливый отец благодарит полицейских, которые помогли ему быстро довезти жену до роддома.