Максим Решетников о проверках в семьях пермских школьников: «Учителя не будут ходить по домам, это не их работа»

СЕГОДНЯ 08:57 2018-09-20T09:07:01+03:00

Губернатор рассказал, как будет выглядеть система по выявлению детей из группы риска [аудио]

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Губернатор Максим Решетников отменил скандальную инициативу чиновников о проверках семей пермских школьников. Напомним, после трагедии в Краснокамске, где от голода умерла 14-летняя девочка, вышло постановление комиссии по делам несовершеннолетних о том, что учителя должны проверять, в каких условиях живут их ученики.

Так, в документе для «выявления фактов детского и семейного неблагополучия» классным руководителям предлагается посещать семьи своих учеников и заполнять акты проверок. В частности, требуется фиксировать доходы родителей, размер жилплощади, наличие необходимой мебели и продуктов питания, детской одежды и бытовой техники, а также психологический климат в семье.

- Почему я должна показывать содержимое своего холодильника? - возмущается мама троих детей - школьников. - Это, во-первых, вторжение в нашу частную жизнь, во-вторых, меня это просто унижает.

Данное постановление вызвало бурный протест и у пермских педагогов. Если в классе даже 25 учеников, чтобы посетить каждого из них только один раз, учителю потребуется практически целый месяц. А в постановлении предлагается совершать такие проверки два раза в месяц.

В ситуацию вмешался губернатор Пермского края. Вот, что он написал в своем Инстаграм:

"Пример того, как чиновники, пытаясь решить реальные проблемы, выбирают негодные методы и, что называется, «перегибают палку». Да, жизнь показала, что нам нужно внимательнее относиться к тем условиям, в которых живут дети, элементарно, не голодают ли. Но ходить по домам и проверять холодильники - это точно перебор".

А вчера Максим Решетников рассказал, как будет выглядеть новая система работы по выявлению детей, которые потенциально находятся в группе риска.

- После трагедии в Краснокамске я дал поручение Комиссии по делам несовершеннолетних провести работу по выявлению детей из группы риска, дополнительно проинструктировать педагогов в образовательных учреждениях, - говорит Максим Геннадьевич. - Но бывают ситуации, когда чиновники действуют абсолютно топорно. В результате выносят непонятные решения о том, что нужно ходить по домам, что-то осматривать. При этом эту функцию возложили на работников образовательных учреждений, хотя это задача не учителей и воспитателей. Конечно, это решение будет отменено. Очевидно, что поторопились, сделали все, как не надо было. Сейчас мы все остановили, но проблему решать нужно.

Максим Решетников о проверках холодильников в семьях пермских школьников 00:00 00:00

По словам губернатора, в ближайшее время в крае будет создана новая система по выявлению детей, которые находятся в группе риска:

- Эта система уже разрабатывается, в основе всего должны лежать современные технологии, цифровизация. Вся информация, в том числе из медицинских учреждений, должна стекаться в одно место. К примеру, если врачи видят, что у ребенка истощение, или есть подозрение, что идет применение психоактивных веществ, подростка задержали в состоянии алкогольного опьянения. Либо в семье складывается сложная ситуация, оба родителя не работают, а ребенок не занимается досуговой деятельностью, не посещает секции. То есть группы детей, на которых необходимо обращать внимание, должны формироваться по понятным критериям.

Вся информация, по словам Максима Решетникова, должна быть доступна социальным педагогам, которые начинают работать с ребенком, его семьей, при необходимости подключая социальные службы.

- Если специальные технологии не срабатывают, вопрос передается на второй уровень - это межтерриториальные центры, где идет профессиональная работа с трудными подростками, - пояснил губернатор. - Есть и третий уровень - краевой, когда у ребенка наблюдаются психологические отклонения, требуется коррекция образовательного процесса. Вот такая система должна быть отработана, но я подчеркну, что никакая система не заменит внимательного отношения к детям в школе. Формального подхода быть не должно. Неправильно, если люди будут придумывать различные инструкции, писать тонны бумаг вместо того, чтобы заниматься реальной работой, просто беседовать с детьми, родителями, быть в контакте с ними.

Предполагается, что новую систему работы в образовательных учреждениях начнут внедрять уже с октября.

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