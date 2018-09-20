2018-09-20T07:02:22+03:00
Общество

В Перми полицейские расчистили дорогу для машины с рожающей женщиной

Будущую маму быстро доставили в роддом, где она родила девочку [видео]
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в соцсетях появилось видео, на котором полицейская машина с мигалками расчищает дорогу для автомобиля с рожающей женщиной.

Муж повез женщину в больницу №21 Кировского района, но боялся, что не успеет, поскольку на дороге были пробки.

- Я остановился около поста на ул. Докучаева и сказал, что мы рожаем и нам нужна помощь с сопровождением, - рассказал в соцсетях. - Ребята только адрес спросили и погнали.

Полицейские включили мигалку и стали сопровождать машину. Путь до роддома был снят на видеорегистратор. Мужчина выложил его в соцсети в знак благодарности сотрудникам полиции. По его словам все прошло быстро и стремительно.

- Хочу поблагодарить сотрудников ДПС, которые сегодня утром сопроводили меня с моей женой от Докучаева до роддома! Хорошей службы вам!

Все разрешилось хорошо, у мужчины родилась дочь.

- Родилась дочь! 3964 вес, 52 см рост. Всем спасибо за поздравления!» - написал счастливый отец.

В Перми полицейские сопровождают машину с беременной женщиной.видео: "ЧП ДТП Пермь"

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