В Перми построят 10 новых дорог

СЕГОДНЯ 13:43 2018-09-20T13:52:03+03:00

В ноябре наконец-то введут долгожданную "шестиполоску" на улице Героев Хасана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассказываем, где и когда

Изменить размер текста: A A

Какие новые дороги в Перми и крае появятся в ближайшие 3 года? А через 5 лет?

Как известно, наиболее значимые дорожные объекты финансируются из краевого дорожного фонда.

Министр транспорта Николай Уханов на заседании Законодательного Собрания Пермского края рассказал, на какие крупные объекты автодорожного строительства будут расходоваться деньги из этого фонда. А также – когда их сдадут.

КАКИЕ ДОРОГИ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ И КОГДА СДАДУТ

Сейчас в Прикамье строится и реконструируется 6 крупных дорожных объекта краевого значения, 3 из них – в Перми. Министр рассказал, когда их сдадут.

В 2019 году:

- восточный обход Перми на участке 4-9 километр;

- автотрассу «Березники - Соликамск» протяженностью более 20,5 километра;

- обход города Чусовой;

- обход поселка Куеда.

В 2021 году:

- Шоссе Космонавтов в Перми со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с улицей Промышленной;

- В рамках концессионного соглашения по строительству - мост через Чусовую с подходами.

КАКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕКОНСТРУИРУЮТ В ПЕРМИ?

В Перми в ближайшие три года, по словам министра, реконструируют 4 значимых дорожных объекта.

В 2018 году, в ноябре, закончат реконструкцию пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Автотрасса в этом месте станет шестиполосной.

В 2020 году реконструируют:

- улицу Революции от Центрального рынка до улицы Сибирской с обустройством трамвайной линии;

- улицу Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева;

- улицу Карпинского от улицы Свиязева до улицы Советской Армии.

ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКУ

Михаил Уханов рассказал о том, какие новые проекты автодорожного строительства запланированы на ближайшие 5 лет.

В Перми сдадут:

С 2021 по 2023 год - автомобильную дорогу «Переход улица Строителей - площадь Гайдара – улица Стахановская». В 2022 году – первую часть дороги «улица Старцева – проспект Октябрят – улица Целинная» на участке от улицы Уинской до улицы Восстания. В 2023 году – вторую часть этой дороги на участке от улицы Восстания до улицы Целинная.