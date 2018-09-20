В Перми налетчики напали на предпринимателя и забрали 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-20T10:04:08+03:00

Они долго готовили нападение на бизнесмена и знали, когда у него будет крупная сумма наличных [видео]

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В Перми задержаны двое налетчиков, которые совершили разбойное нападение на предпринимателя, который работал в сети автозаправок Они подкараулили бизнесмена около одиннадцати часов вечера во дворе жилого дома по улице Малкова. Бандиты знали, что он возвращается с работы с крупной суммой денег. Они дожидались бизнесмена в автомобиле возле подъезда.

Когда бизнесмен подошел к дому, один из налетчиков ударил предпринимателя молотком по голове и выхватил рюкзак, в котором находилось более 800 тысяч рублей. После этого они сели в машину и уехали.

Потерпевший, несмотря на полученную серьезную травму, смог позвонить в полицию и сообщить о преступлении. Затем он был доставлен в больницу на скорой.

- К поиску преступников подключились лучшие сыщики города, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Выйти на след нападавших удалось благодаря оперативным наработкам. 46-летнего и 32-летнего налетчика задержали в квартире в ходе силовой операции с участием бойцов Росгвардии.

Оказалось, что младший из нападавших работал в том же бизнесе и был хорошо осведомлен о маршрутах передвижения потерпевшего и времени, когда у того будет крупная сумма наличных. Он рассказал об этом своему 46-летнему знакомому, который ранее был судим за разбой и бандитизм и они решили напасть и ограбить бизнесмена.

Сейчас налетчики заключены под стражу. Уголовное дело расследуют в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Пермскому краю.