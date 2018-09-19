Художница из Перми отправила героев мультфильмов и боевиков на пенсию

СЕГОДНЯ 17:07 2018-09-19T17:09:01+03:00

Но киногерои не унывают – Гарри Поттер наколдовывает себе виски, а Джокер красит губы, отправляясь на свидание к врачу [фото]

Новая серия рисунков-комиксов пермского дизайнера Леси Гусевой набирает популярность в соцсетях. Она решила отправить известных киногероев на пенсию – вообразить, чем они могут заниматься на заслуженном отдыхе?

И придумала для них особую Вселенную - Пенсионерию.

Изображения киногероев-пенсионеров Леся выставляет на своей странице в Instagram, количество просмотров перевалило уже за 11 тысяч.

- Нарисовала уже 25 иллюстраций, и пока планирую продолжать эту серию, - говорит художница. - Моя любимая картинка, где Капитан Америка встретился с Белоснежкой в Диснейленде. А мужу нравится иллюстрация с Халком в районной поликлинике. Мои подписчики попросили рисовать не только супергероев, но и персонажей мультфильмов. Так в «Пенсионерии» появились Белоснежка, Микки Маус, Ариэль, Покахонтас и Джинн.

Фото: instagram Леси Гусевой

Капитан Америка познакомился в «Пенсионерии» с Белоснежной и заботливо спасает ее от дождя.

Фото: instagram Леси Гусевой

Постаревший Халк решил проверить зрение в поликлинике и сердится, когда к врачу лезут без очереди.

Фото: instagram Леси Гусевой

Дэдпул и на пенсии остался хулиганом: на афише Железного человека он подрисовывает ему усики и бороду

Фото: instagram Леси Гусевой

Бэтман на пенсии угомонился – он любит сладко поспать в ночном колпаке в обнимку с любимой игрушкой.

Фото: instagram Леси Гусевой

Расхитительница гробниц Лара Крофт развлекается на пенсии игрой в карты с мумией.

Фото: instagram Леси Гусевой

Микки Мауса с 90-летием поздравляет другой популярный персонаж Леси Гусевой - белка Крошка Ши.

Фото: instagram Леси Гусевой

Русалка Ариэль очень любит читать внучатам сказки, пока они плещутся в ванной.

Фото: instagram Леси Гусевой

Гарри Поттер пользуется волшебством, чтобы тайком от супруги выпить стаканчик виски.

Фото: instagram Леси Гусевой

Логан полюбил угощать бойскаутов зефирками, приготовленными на костре, благо шампуры всегда с собой.

Фото: instagram Леси Гусевой

Супермен научился получать удовольствия от жизни - невзирая на капельницу, он лихо отплясывает под веселую музыку.