Художница из Перми отправила героев мультфильмов и боевиков на пенсию
Новая серия рисунков-комиксов пермского дизайнера Леси Гусевой набирает популярность в соцсетях. Она решила отправить известных киногероев на пенсию – вообразить, чем они могут заниматься на заслуженном отдыхе?
И придумала для них особую Вселенную - Пенсионерию.
Изображения киногероев-пенсионеров Леся выставляет на своей странице в Instagram, количество просмотров перевалило уже за 11 тысяч.
- Нарисовала уже 25 иллюстраций, и пока планирую продолжать эту серию, - говорит художница. - Моя любимая картинка, где Капитан Америка встретился с Белоснежкой в Диснейленде. А мужу нравится иллюстрация с Халком в районной поликлинике. Мои подписчики попросили рисовать не только супергероев, но и персонажей мультфильмов. Так в «Пенсионерии» появились Белоснежка, Микки Маус, Ариэль, Покахонтас и Джинн.
Фото: instagram Леси Гусевой
Капитан Америка познакомился в «Пенсионерии» с Белоснежной и заботливо спасает ее от дождя.
Фото: instagram Леси Гусевой
Постаревший Халк решил проверить зрение в поликлинике и сердится, когда к врачу лезут без очереди.
Фото: instagram Леси Гусевой
Дэдпул и на пенсии остался хулиганом: на афише Железного человека он подрисовывает ему усики и бороду
Фото: instagram Леси Гусевой
Бэтман на пенсии угомонился – он любит сладко поспать в ночном колпаке в обнимку с любимой игрушкой.
Фото: instagram Леси Гусевой
Расхитительница гробниц Лара Крофт развлекается на пенсии игрой в карты с мумией.
Фото: instagram Леси Гусевой
Микки Мауса с 90-летием поздравляет другой популярный персонаж Леси Гусевой - белка Крошка Ши.
Фото: instagram Леси Гусевой
Русалка Ариэль очень любит читать внучатам сказки, пока они плещутся в ванной.
Фото: instagram Леси Гусевой
Гарри Поттер пользуется волшебством, чтобы тайком от супруги выпить стаканчик виски.
Фото: instagram Леси Гусевой
Логан полюбил угощать бойскаутов зефирками, приготовленными на костре, благо шампуры всегда с собой.
Фото: instagram Леси Гусевой
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