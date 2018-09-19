Пермский экс-депутат, избивший DJ Smash: «Если меня посадят, кто будет платить ипотеку и отвезет мою жену в роддом?»

СЕГОДНЯ 14:59 2018-09-19T15:01:34+03:00

Приговор Александру Телепневу оставили без изменений, и теперь он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека [аудио, видео]

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На заседание в Пермский краевой суд экс-депутат Законодательного Собрания Александр Телепнев пришел вместе с беременной супругой. Юлия Телепнева находится на девятой неделе и защита осужденного очень надеялась, что это обстоятельство повлияет на смягчение приговора. Все время, пока шел суд, Телепневы держались за руки, поддерживая друг друга.

Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, напомним, два месяца назад осудили за избиение известного музыканта DJ Smash. Сам инцидент случился еще зимой в ночном клубе «Дом культуры».

Андрей Ширман (настоящее имя музыканта) рассказывал, что отдыхал в клубе со своими пермскими друзьями. Подошел к барной стойке заказать шампанское, когда к нему подошел Ванкевич и попросил сделать селфи.

Александр Телепнев намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фотки никак не получались, и Ванкевич назойливо требовал сделать еще кадры. Когда Ширман отказался, его жестко избили - музыкант попал в клинику с переломом челюсти, ушибами и сотрясением.

Суд дал Телепневу и Ванкевичу по два года в колонии-поселении. Оба были в ужасе от такого сурового приговора и обратились с апелляционной жалобой в Пермский краевой суд.

- Ширман утверждает, что Телепнев и Ванкевич били его по голове и телу, но в судебно-медицинской экспертизе сказано, что травмы у музыканта только на лице и голове, - пояснила свою позицию защита осужденных.

Телепнев заступался за друга

Вот, как выглядит позиция Телепнева и Ванкевича, которую они отстаивали на сегодняшнем заседании.

Друзья приехали вместе в клуб, при этом Ванкевич действительно был нетрезв, он это не отрицает.

- Я знаю Андрея Ширмана уже пять лет, помогал организовывать его концерты в Перми, - рассказал Сергей Ванкевич. – Именно поэтому я подошел к нему и попросил сделать селфи. Признаю, я, возможно, был назойлив. В этот момент кто-то из окружения музыканта ударил меня, я упал на пол и потерял линзу. У меня очень плохое зрение, поэтому я физически не мог совершать активных действий.

Телепнев, увидев, что его друг лежит на полу, а вокруг стоят агрессивно настроенные люди, подбежал к Ванкевичу и поднял его на ноги.

Представители музыканта также направили в суд апелляционную жалобу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Да, ворвавшись в толпу, он нанес два или три удара человеку, который, можно предположить, вел себя агрессивнее других, - продолжает защита осужденных. – Так получилось, что им оказался Ширман. Но Телепнев не действовал из хулиганских побуждений и уж тем более в составе группы. Он всего лишь заступался за своего друга. Это нормальная человеческая реакция и в какой-то степени благородный поступок.

«Больше десяти депутатов дали мне положительные характеристики»

Осужденные просили изменить приговор и назначить любое наказание, не связанное с лишением свободы.

- Я долгое время занимаюсь общественной работой в Пермском крае, - взял слово сам Александр Телепнев. – Раньше я профессионально занимался спортом и защищал честь региона на различных соревнованиях. Тренировал детей, потом был избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края, люди доверились мне и я продолжал работать на их благо. Многие депутаты Заксобрания, гордумы, представители различных общественных организаций дали мне положительные характеристики, они есть в деле. Сейчас я хочу выразить свое негодование на незаконный приговор. У меня есть ипотечный кредит, двое несовершеннолетних детей, беременная жена. Кто повезет ее в роддом, если меня посадят? Кто позаботиться о детях, если ее положат на сохранение? Родственников в Перми у нас нет. Я согласен получить хоть пять лет ограничения свободы. Согласен на любое наказание, но только не на реальное лишение свободы.

Ванкевич тоже пытался доказать в суде, что он абсолютно неконфликтный человек и не нуждается в изоляции от общества:

- Я давно занимаюсь рекламной и промоутерской деятельностью, провел в Перми более шестисот различных мероприятий и не допустил ни одного конфликта. И с Ширманом у меня были хорошие деловые отношения. Именно поэтому я подошел к нему сфоткаться. К нему все подходили, для него это стандартная ситуация.

Пермский краевой суд оставил приговор Ленинского суда без изменений.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приговор оставили без изменений

Сам Андрей Ширман на суд в Пермь не приехал, его интересы представлял адвокат:

- При всем уважении к семейной ситуации Телепнева, я все-таки напомню, что совершен не невинный проступок, а серьезное преступление, в результате которого мой подзащитный получил средний вред здоровью. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, то есть гораздо больше, чем получили осужденные.

Представители музыканта также направили в суд апелляционную жалобу. Они в свою очередь считают, что приговор обидчикам Ширмана слишком мягкий, и требуют ужесточить наказание.

В последнем слове осужденные полностью раскаялись в своем преступлении и попросили прощения у музыканта. Однако Пермский краевой суд оставил приговор Ленинского суда без изменений.

ЗВОНОК АЛЕКСАНДРУ ТЕЛЕПНЕВУ

Александр Телепнев собирается обжаловать решение суда 00:00 00:00

- Александр, что вы скажете о сегодняшнем решении суда и каковы ваши дальнейшие действия?

- Я, конечно, недоволен тем, что беспрецедентно жесткий приговор оставили в силе. Причем не учли даже смягчающие обстоятельства - у меня двое несовершеннолетних детей, беременная жена, положительные характеристики, раньше я не судим. Ничего из этого не принято во внимание. И я не знаю, как выразить негодование. Буду обращаться в Европейский суд по правам человека.

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