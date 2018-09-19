2018-09-19T12:52:48+03:00
Общество

В пермском микрорайоне Вышка-2 открылось новое пожарное депо

Пост пожарной охраны появился на территории Пермского колледжа транспорта и сервиса
Ксения ОГАРЕВА
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Новое пожарное депо открылось на месте одного из учебных боксов.Новое пожарное депо открылось на месте одного из учебных боксов.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Для создания пожарной части Пермский колледж транспорта и сервиса выделил помещение одного из учебных боксов, а строительная компания «ПЗСП» полностью отремонтировала его. Старенький кабинет, где ранее проводился инструктаж по технике безопасности, преобразился. Строители утеплили стены, отделали плиткой душевую и туалет, оборудовали раздевалки и караульное помещение для пожарных.

Пока в гараже стоит одна пожарная машина, вскоре появится и вторая.

Пожарное депо для Вышки-2 просто необходимо. Микрорайон активно застраивается, в частности, как раз напротив колледжа выросли два новых жилых дома, построенных ПЗСП. А ближайший пост пожарной охраны находится на улице Соликамской. Быстро добраться оттуда до Вышки-2 в часы пик непросто.

- Стратегически мы решаем этот вопрос с помощью адресной инвестиционной программы: в неё внесено строительство пожарного депо на 4 выезда в этом районе. А ближайшей нашей задачей было сделать пусть и временный, но хороший объект, который обеспечит «прикрытие» этой территории с точки зрения пожбезопасности. Благодарим строительную компанию ПЗСП, еt руководителя Алексея Дёмкина за оперативную помощь в решение вопроса пожарной безопасности жителей микрорайона. Важно, что после появления на Вышке-2 новой пожарной части в 2019 году, в оборудованных «ПЗСП» помещениях будет продолжено обучение для учеников колледжа профильных специальностей, - отметил первый заместитель председателя Правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Как отметил генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин, все работы были проведены за счет компании.

- Мы продолжаем строительство жилых домов в микрорайоне, - рассказал Алексей Демкин. – И заинтересованы в том, чтобы нашим жильцам ничего не угрожало.

Начальник отдела УФПС по Пермскому краю Андрей Вшивков, генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин, первый заместитель председателя Правительства Пермского края Михаил Сюткин и министр территориальной безопасности края Андрей Ковтун. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Начальник отдела УФПС по Пермскому краю Андрей Вшивков, генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин, первый заместитель председателя Правительства Пермского края Михаил Сюткин и министр территориальной безопасности края Андрей Ковтун.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Пожарные караулы начали дежурить в новом депо с 3 сентября. Начальник отдела федеральной противопожарной службы по Пермскому краю Андрей Вшивков отметил, что за первые десять дней уже состоялось 11 выездов, 10 их них были именно на возгорания и пожары. Так что создание депо явно оправданно.

- Мы рады возможности прохождения производственной практики нашими учащимися, - рассказал исполняющий обязанности директора Пермского колледжа транспорта и сервиса Игорь Ерохин. - В рамках практики они могут изучать материальную часть пожарной машины, а также помогать тем, кто дежурит в депо.

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