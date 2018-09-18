2018-09-18T20:35:16+03:00
Общество

Максим Решетников о проверках холодильников в семьях пермских школьников: "Чиновники перегибают палку"

Губернатор поручил Комиссии по делам несовершеннолетних пересмотреть скандальную инициативу
Вероника РАНГУЛОВА
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Инициативу с холодильниками решили пересмотретьИнициативу с холодильниками решили пересмотретьФото: архив "КП"
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История с холодильниками, которые пермские учителя должны проверять в семьях своих учеников, получила продолжение. В ситуацию вмешался губернатор Пермского края Максим Решетников и потребовал пересмотреть инициативу чиновников.

Напомним, после трагедии в Краснокамске, где от голода умерла 14-летняя девочка, вышло постановление комиссии по делам несовершеннолетних о том, что учителя должны проверять, в каких условиях живут их ученики.

Так, в документе для «выявления фактов детского и семейного неблагополучия» классным руководителям предлагается посещать семьи своих учеников и заполнять акты проверок. В частности, требуется фиксировать доходы родителей, размер жилплощади, наличие необходимой мебели и продуктов питания, детской одежды и бытовой техники, а также психологический климат в семье.

Данное постановление вызвало бурный протест у пермяков. Во-первых, это вмешательство в частную жизнь семьи, которое, как выясняется, может происходить без всяких на то оснований. А во-вторых, если в классе даже 25 учеников, чтобы посетить каждого из них только один раз, учителю потребуется практически целый месяц. А в постановлении предлагается совершать такие проверки два раза в месяц.

Максим Решетников поручил Комиссии по делам несовершеннолетних пересмотреть данное решение. Об этом губернатор написал в своем Инстаграм:

"Пример того, как чиновники, пытаясь решить реальные проблемы, выбирают негодные методы и, что называется, «перегибают палку». Да, жизнь показала, что нам нужно внимательнее относиться к тем условиям, в которых живут дети, элементарно, не голодают ли. Но ходить по домам и проверять холодильники это точно перебор".

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