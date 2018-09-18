В Перми на набережной начали вырубать деревья

СЕГОДНЯ 16:36 2018-09-18T16:37:35+03:00

Обновляют не только променадную, часть, но и склоны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В социальных сетях появилась информация о том, что ради реконструкции набережной Камы на ее склонах вырубят около 800 деревьев. «В городе и так дышать уже нечем, зачем эти деревья рубить?», - стали возмущаться пермяки. Правда, другие отнеслись к новости скептически: «Где там 800 деревьев насчитали?».

«Комсомолка» решила разобраться.

В ходе реконструкции набережной Камы не только обновляют ее прогулочную, так называемую променадную, часть, но и склоны. На участке от амфитеатра до моста сооружают детские и спортивные площадки, а за мостом - спортивные площадки для волейбола и баскетбола, а также велодорожки. Для их строительства и собираются вырубать деревья.

Вот так сейчас выглядит склон набережной.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В прошлом году во время строительства детских площадок на набережной вырубили около 130 деревьев, - рассказала главный садовник Перми Илюса Збруева. – Но все они были аварийными. Ивы – так просто страшные. Они, кстати, еще остались. Придется еще их вырубать. А в этом году планируется очистить место под спортивные площадки и снести 195 деревьев и кустов. Вырубки уже начались.

По словам Илюсы Збруевой, под рубку пойдут липы, березы, осины, лиственницы. Но основную часть составляют недекоративные деревья – синелистные клены, ольха, тополя, а также старые яблони. Взамен в 2019 году на набережной высадят 236 деревьев и почти пять с половиной тысяч кустарников.

Работы по вырубке деревьев идут полным ходом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Вырубают большие деревья, а взамен сажают вички. Лет 10 надо ждать, чтобы они на деревья стали походить», - это еще одна из претензий пользователей соцсетей.

- Нет-нет, - уверяет Илюса Збруева. – Сажать будем крупномерные деревья, в высоту не менее 2,5 метров. Это березы, осины, яблони, ясени, ели и сосны.

А все откосы на набережной засадят группами кустарника. Особенно много планируется посадить сирени. Также появятся кусты кизила, шиповника, рябины, гортензии и других декоративных кустов.