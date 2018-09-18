Колготки в венозную сеточку не в моде

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-18T15:59:36+03:00

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В один не совсем прекрасный день человек обнаруживает у себя венозные «звездочки» на ногах и знакомится с таким понятием, как «варикозная болезнь», или в просторечии - варикоз. Что это такое, слышали многие, однако не все знают, до каких стадий он может дойти и чем опасен, если пренебрегать лечением.

Видимые крупные вены под кожей - это признак уже длительно существующего варикоза. Хотя во многих случаях болезнь можно вылечить раньше, стоит лишь обратить внимание на первые признаки.

От «сеточек» до венозных «клубков»

У «сеточек» и «звездочек», которые мы можем видеть на своем теле, есть специальное название - ретикулярный варикоз. При такой его разновидности расширяются тонкие внутрикожные вены, образуя на коже икр и бедер синеватые сетчатые узоры. Поначалу это не вызывает серьезных проблем, симптомы не доставляют никаких болезненных ощущений, страдает только внешний вид. Со временем могут появиться более крупные вены, которые уже можно прощупать пальцами, обширные некрасивые капиллярные «сети», зуд и болезненные ощущения в ногах.

- Неприятные ощущения в ногах ближе к концу дня, отеки и ночные судороги - это уже звоночки о том, что стоит обратиться к хирургу-флебологу, - комментирует Евгений Круглов, врач высшей категории, сосудистый хирург пермской клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». - Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Специалист ознакомится с вашими жалобами, проведет осмотр и ультразвуковое сканирование сосудов и либо подтвердит наличие проблемы с венами, либо подскажет, к какому врачу нужно обратиться и какое дополнительное обследование провести.

При первой стадии хронического заболевания вен помогает консервативное лечение: ношение рекомендованного врачом-флебологом специального компрессионного трикотажа, назначенные медикаменты и физиотерапевтические процедуры. Но если пациенту не нравится внешний вид ног, можно прибегнуть к косметической процедуре. В клинике «Варикоза нет» используют пенную или обычную склеротерапию. В больную вену специальной микроиглой вводят препарат, позволяющий как бы «заклеить» ее изнутри.

Если болезнь перешла во вторую или третью стадию, то, помимо расширенных вен, вы заметите отеки ног, почувствуете тяжесть, судороги и усталость в них. В запущенных случаях могут возникать дерматит, экзема, кровотечения из расширенных вен и стойкие к лечению трофические язвы. Резко возрастает опасность тромбофлебитов поверхностных и глубоких вен. Дискомфорт перерастает в серьезную проблему со здоровьем и даже может привести к инвалидности. Здесь очень важно не отмахиваться со словами «на улице было жарко, да я весь день на бегу». Если вам не становится легче даже после отдыха в течение нескольких дней, это повод обратиться к врачу.

В сложных стадиях развития болезни может помочь только оперативное лечение. На современном этапе развития флебологии методы лечения делаются все более малотравматичными и безопасными. Например, минифлебэктомия - вид операции без больших разрезов и наложения швов, во время которой хирург-флеболог удаляет вену через маленький прокол, практически не оставляя следов на коже. Высокоэффективным способом лечения является лазерная коагуляция, которая может использоваться даже при самых тяжелых случаях варикозной болезни с трофическими язвенными изменениями, когда традиционные хирургические методы бессильны или противопоказаны.

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Не хочу операцию. Как предупредить развитие болезни?

Если вы боитесь операции, то на начальной стадии болезни можете помочь своему здоровью некоторыми профилактическими мерами. Помимо описанных консервативных методов, желательно скорректировать диету и добиться снижения веса тела. Пища должна быть низкокалорийной, содержать достаточно растительной клетчатки и витаминов и уменьшенное количество соли, что позволит уменьшить отеки нижних конечностей. Полезны умеренные физические нагрузки и процедуры, связанные с водой: плавание, купание, холодные и контрастные обливания и душ, легкий бег. Нежелательны перегревание, длительное загорание на солнце, бани, сауны, солярии. Обследуйте состояние своего здоровья, при этом особое внимание уделите возможным проблемам с органами дыхания, пищеварения, эндокринной системой.

Листья лопухов, картофель, мази - займемся самолечением

Для профилактики и лечения варикозной болезни многие прибегают к средствам народной медицины и медикаментам, представленным на полках аптек, - мазям и другим препаратам. В некоторых случаях больные привязывают к ногам листья лопуха, тертый сырой картофель, кашицу из березы или крапивы и даже навоз. Говорить об эффективности этих дедовских методов бессмысленно. Однако и широко разрекламированные препараты известных фармацевтических фирм не в состоянии полностью вылечить варикоз.

- Облегчение, которое вы испытываете во время приема таких средств, происходит скорее на субъективном уровне, - комментирует Евгений Круглов. - Мази имеют охлаждающий эффект, таблетки могут уменьшить отек и воспаление, мелкие вены даже могут временно посветлеть или и вовсе «спрятаться», но вскоре после того, как вы закончите применять препарат, все вернется обратно.

Кроме того, Евгений Владиславович советует прибегать к медикаментозному лечению только по назначению врача. В противном случае это будет пустой тратой не только времени, но и денег. Еще ни один препарат не доказал свою способность радикально воздействовать на больную вену.

Стоит отметить, что 1,5 года применения полного курса мазей или медикаментов может обойтись вам в сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Тогда как такие же деньги вы можете потратить на лечение с доказанной эффективностью. Лазерное лечение пораженных вен избавит вас от варикоза, а непроверенные альтернативные способы и самолечение лишь напрасно опустошат ваш кошелек.

Лазер - это не страшно!

Варикоз начинается с единичных мелких ветвей, для избавления от которых применяется безоперационная методика - склеротерапия. Под контролем УЗИ врачи выявляют и ликвидируют такие вены, останавливая заболевание на раннем этапе. При своевременном и правильном лечении часто можно добиться стойкого улучшения и избежать операции. Но, к сожалению, чаще всего люди обращаются к врачу с запущенными формами заболевания, когда без хирургии уже не обойтись.

Страхи перед оперативным вмешательством, к слову, во многом преувеличены: достоинство новых хирургических методик в том, что они стали гораздо менее травматичны, чем всего несколько лет назад. К примеру, эндовенозная лазерная коагуляция, иначе говоря, лечение варикоза лазером, - эффективный, безопасный и быстрый способ избавления от варикоза. Через небольшие проколы кожи в просвет вены проводится световод, присоединенный к лазерному аппарату. Его движение контролируется ультразвуковым датчиком. По мере перемещения световода по вене высокотемпературный лазерный пучок «заваривает» ее изнутри.

- Преимущества подобной операции очевидны. Операция проходит под местной анестезией, мы делаем всего один прокол, поэтому у пациента не остается рубцов, болевые ощущения сведены к минимуму. Длительность манипуляции при неосложненных случаях - всего 20 - 30 минут, - рассказывает Евгений Круглов.

Нужно ли готовиться к операции?

- Не нужно бояться визита к врачу, ведь запустив варикоз, вы подвергаете риску свое здоровье и переводите болезнь в более тяжелую стадию, - констатирует Евгений Круглов. - Современные оперативные методики не требуют особой подготовки, лишь необходим стандартный список анализов. Противопоказаний практически не существует, в их число входят лишь инфекции кожи и подкожной клетчатки, некоторые болезни крови, тяжелые декомпенсированные заболевания сердца и печени, прием некоторых медикаментов. При планировании операции мы опрашиваем пациента и при необходимости проводим соответствующую коррекцию лечения.

Другой подготовки не требуется. Специалисты советуют лишь психологически настроиться и ничего не бояться. Хотя во время операции возможны неприятные ощущения, но они никогда не бывают сильными.

Зачем после операции на венах нужны контрольные осмотры?

- После лечения лазером все наши пациенты в течение года находятся под нашим наблюдением. Стандартный график осмотров - 1-й, 14-й, 45-й, 180-й и 360-й дни после операции. Иногда назначаются дополнительные осмотры, - рассказывает доктор Круглов. - Эти приемы очень важны. Хирург-флеболог должен отслеживать послеоперационные изменения и при необходимости проводить их коррекцию.

Во время таких осмотров лечащий врач может назначить вам дополнительные лекарственные препараты, дать совет по физической нагрузке, скорректировать плотность компрессионного трикотажа, провести дополнительный сеанс склеротерапии.

Если соблюдать все рекомендации врача, то после операции восстановление проходит довольно быстро, кровоток в венах нижних конечностей нормализуется, и пациент снова готов к здоровой и полноценной жизни.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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