В Перми обсуждают идею проводить массовые рейды педагогов по квартирам учеников

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-18T15:31:32+03:00

Читатели «КП»: У учителей и без того достаточно дел, чтобы еще и ходить по домам

Изменить размер текста: A A

Как ранее писала «Комсомолка», после смерти в Краснокамске от истощения 14-летней девочки вышло постановление комиссии по делам несовершеннолетних о том, что учителя должны проверять, в каких условиях живут их ученики. Наши читатели активно высказываются в защиту или против этой инициативы.

«ПРОТИВ»

Мария, учитель:

- Я работаю классным руководителем сразу в двух классах, то есть детей - почти 70 человек. Прихожу домой около пяти вечера с кипой тетрадей. Сколько вечеров мне надо потратить на обход квартир и на разговоры-уговоры родителей? Я просто в ужасе от этой инициативы, потому что считаю это вторжением в частную жизнь. И если уж совсем честно - я просто боюсь ходить вечером по чужим домам, охрану нам никто не даст.

Гость:

- Случай с девочкой, погибшей от голода, - случай вопиющий, конечно, но редкий. Я не пущу в свою квартиру никаких наблюдателей.

Татьяна:

- Я подсчитала баллы, получилось, что мой ребенок уже в группе риска. 10 баллов за то, что воспитываю одна, 10 баллов за то, что уроки не всегда делает, и еще столько же за то, что пока никуда не устроен в секцию. Наша спортивная группа начинается с октября, и еще хочу ребенка в «Кванториум» записать на занятия, который тоже откроется в октябре. А если холодильник будут смотреть, то вообще все 50 баллов дадут! У нас в холодильнике мало что из продуктов есть, предпочитаем покупать и готовить свежее. Объяснять должна буду свои кулинарные пристрастия? И самое главное - а как они в квартиру попадут? Я работаю много, а вечером мне не до визитов учителей. Ребенок научен двери никому не открывать. О, тогда еще пару десятков баллов получим.

Учитель:

- Мне кажется, таким образом комиссия по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы пытаются снять с себя ответственность, а на учителей повесить лишнюю нагрузку. Во-первых, не каждая семья пустит к себе домой. А во-вторых, у учителей и без того достаточно дел, чтобы еще и ходить по домам. И вообще нужны веские основания для посещения семьи.

Дед:

- Да никто этих «проверяльщиков» и близко в квартиры не пустит. Вместо того чтобы пытаться проверять холодильники в домах, верните бесплатное питание детям в школах!

«ЗА»

Гость:

- Это нормально. У меня папа-педагог ездил по ученикам. Ему хватало 10 минут, чтобы понять, есть ли проблема. Ему не нравилось это, но он говорил, что смысл есть. Некоторые взрослые сами как дети. Им нужен контроль.

Ксения:

- Я не против проверок. У нас в школе адекватные учителя. И мне нечего скрывать. И если эти проверки смогут выявить какие-то отклонения в семье и это убережет ребенка, почему бы и нет. Раньше ведь тоже учителя ходили по квартирам, это позволяет установить связь с родителями детей. Если родители заинтересованы в успехе своих детей, они как раз могут от учителя какие-то рекомендации получить.

Марина Викторовна:

- У нас во дворе девчонка бегает с утра до вечера в любую погоду. Мать ее пьет и не следит, поела ли ее дочь три раза в день. Вот для этой девочки точно будет хорошо, если за семьей начнут присматривать педагоги и соцработники.

Мария:

- Нам в школе сказали, что надо самим заполнить анкеты. И я считаю, что если анкеты помогут выявить детей, которым нужна помощь, то это на пользу. Тогда этими детьми смогут потом заняться и социальные работники. Хотя думаю, что соцработники и так должны знать таких детей. И я не против посещения квартиры - хотелось бы только знать заранее, когда придут. Чтобы хоть порядок навести.