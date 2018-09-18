В Перми тепло дадут в первую очередь в детские сады, школы и больницы

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-18T11:27:44+03:00

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- Сначала к теплоносителю будут подключаться детские сады, школы, лечебные и культурные учреждения, так как важно в первую очередь обеспечить комфорт в социально значимых объектах, - рассказали энергетики. - В жилые дома тепло поступит с учетом погодных условий: в соответствии с федеральным законодательством, для начала отопительного периода должна быть в течение пяти суток подряд зафиксирована среднесуточная температура ниже +8 градусов.

Чтобы батареи в квартирах нагрелись, требуется соблюдение ряда факторов: заявка от обслуживающей организации (УК или ТСЖ), техническая готовность внутридомовых сетей и урегулированная задолженность за услуги теплоснабжения.

Таким образом, отопление будет появлятьтся в квартирах пермяков постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимний режим. Период пусконаладочных работ может занять до двух недель. Основная ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях – УК и ТСЖ. Их задача – проконтролировать работу энергоустановок домов, чтобы в стояках не возникало «завоздушиваний», а теплоноситель внутри здания распределялся равномерно.

В случае отсутствия отопления гражданам необходимо обращаться в свои УК и ТСЖ, контактные телефоны указаны на квитанциях. Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в Пермском филиале «Т Плюс» проведено 25 капитальных и средних ремонтов основного оборудования и более 60 текущих ремонтов всех видов основного энергетического оборудования и сооружений. В Перми проведена перекладка 28 км главных «тепловых артерий» на центральных улицах: Н. Островского, Газеты «Звезда», Петропавловская, Н. Крисанова, Осинская, Н. Краснова, а также на правом берегу Камы – улицах Маршала Рыбалко и Сивашская.