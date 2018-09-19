Как избавиться от долгов законно и навсегда?

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-19T17:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В жизни каждого человека могут случиться финансовые проблемы, когда просто нет денег. Хуже всего, если в этот момент вы еще кому-то должны. Если с друзьями еще можно договориться, то банки и микрофинансовые организации ждать и понимать не будут. Начинаются постоянные звонки коллекторов с угрозами вам и вашим близким. Звонят всем: работодателям, родным, друзьям. Приезжают домой, требуют вернуть деньги немедленно, стучат в двери соседям. Потом летят повестки в суд, судебные приказы, судебные решения. А потом приставы удерживают доход, описывают имущество. Жизнь превращается в постоянный ад и беготню от кредиторов, коллекторов, приставов.

Многие люди не знают, что выход из ситуации есть. Гражданин, не имеющий возможности платить по своим обязательствам - кредитам, займам, коммунальным платежам, налогам, может обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Именно суд освобождает от финансовых обязательств, избавляет от долгов на основании закона №127 ФЗ.

Екатерина Сергеевна М. рассказала о своей ситуации:

«Я была замужем, когда мы купили квартиру. Она была не в самом лучше состоянии, мы решили взять кредит, который я оформила на себя, чтобы сделать ремонт. А через какое-то время мы развелись. На погашение кредита у меня уходила почти вся зарплата воспитателя. А еще в 2015 году с карточки украли деньги, но платить все равно надо... Так я начала занимать, перезанимать деньги, но поняла, что больше так продолжаться не может. Увидела объявление где-то на улице и поняла: вот он, выход из ситуации. Нужно было просто позвонить в «Банкротное Бюро №1». Общий долг был порядка 400 тысяч рублей, если считать задолженности по ЖКХ, которые мне тоже помогли списать. Но теперь это пережито, переволновалась. Я настоятельно советую каждому, у кого есть долги, пройти бесплатную консультацию в «Банкротном Бюро №1», на которой специалист подробно подскажет, подходит ли для вас банкротство. После получения определения я зажила полной жизнью: зарплата целая, за квартиру плачу, все хорошо. И всем знакомым рекомендую, рассказываю, что я вольный человек».

Быть банкротом не страшно, это не клеймо на всю жизнь, это - единственный выход из финансовой кабалы.

Став банкротом, дышать становится спокойнее. Во-первых, человек избавляется от общения с банками, коллекторами и службами взыскания долгов. Родным и работодателям никто не будет звонить. Прекращается удержание из зарплат, пенсий и других доходов. Причем единственное жилье остается у человека, никто не выгонит на улицу. Выезд за границу по-прежнему открыт. И все это - в рамках закона. Последствия есть, но незначительные. Мы вместе с вами подробно разберем сложившуюся ситуацию. Разработаем пути решения вашей проблемы. Проверим, нет ли каких-либо «подводных камней», которые могут осложнить процедуру. Выявим наличие или отсутствие тонкостей, при которых освобождение от долгов невозможно. Мы ответим на все вопросы и сделаем процесс максимально комфортным для вас.

Запишитесь на бесплатную консультацию:

по телефону (342) 287-14-96

сайт: www.dolgovnet59.ru

Пермь, ул. Горького, д. 34, 2-й этаж, офис 207