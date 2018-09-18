В Перми «сместили» начало отопительного сезона на 20 сентября из-за бабьего лета

СЕГОДНЯ 13:43 2018-09-18T13:48:03+03:00

В жилые дома тепло, скорее всего, подадут не раньше конца следующей недели

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Теплая погода изменила планы коммунальщиков. Напомним: ранее глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября. Именно в минувшую субботу тепло обещали подать в садики, школы и больницы.

Но на аппаратном совещании у главы города было решено внести коррективы: батареи начнут теплеть в учреждениях соцкультбыта 20 сентября, в четверг.

В жилые дома тепло, по нормативам, должны пустить, когда в течение 5 дней среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов.

- Но в Перми сложилась традиция запускать тепло раньше нормативных сроков, когда два-три дня будет стоять холодная погода, чтобы люди не замерзли, - объяснили в городской администрации.

Когда такое похолодание обещают синоптики?

- Оно случится не раньше конца следующей недели, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – В конце этой недели произойдет кратковременное похолодание до +12 градусов днем, но ночи будут теплые – до +10 градусов из-за пасмурной погоды. А вот в выходные вновь заметно потеплеет: в воскресенье днем воздух может прогреться до +20 градусов. И бабье лето продлится, как минимум, до середины следующей недели.

- Как только в администрации примут такое решение, мы подадим тепло в дома, - говорит главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко. - В случае его отсутствия нужно будет обращаться в свои УК и ТСЖ или позвонить в диспетчерскую нашей компании по телефону 281-72-99.

- Как сказано в правительственном постановлении №354 от 6 мая 2011 года, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже 20 градусов, а в угловых комнатах - не менее 18 градусов, - напомнили в инспекции Госжилнадзора по Пермскому краю.