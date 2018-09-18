В Перми разыскивается грабитель, который ворвался в квартиру и связал 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-18T13:28:09+03:00

Он зашел за школьником в подъезд дома и дождался, когда ребенок откроет дверь

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В Перми полиция разыскивает подозреваемого в насильственном грабеже.14 сентября с 12 до 13 часов неустановленный мужчина зашел за возвращающимся из школы 9-летним мальчиком в подъезд дома по ул. Студенческой, 13 в Мотовилихинском районе. Преступник дождался, когда ребенок откроет дверь в квартиру, втолкнул его внутрь и связал руки школьника жгутами.

Затем грабитель надел перчатки и медицинскую маску и стал собирать ценные вещи. Он забрал ноутбук, золотые украшения и деньги на общую сумму более 36 тысяч. После чего скрылся с похищенным имуществом, - сообщили в краевом следственном комитете.

- Мы предполагаем, что преступник заранее готовился к преступлению, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Мотовилихинскому району Евгений Казаков. - Сейчас мы выясняем - следил ли грабитель за мальчиком со школы или увидел его во дворе дома. По факту грабежа с незаконным проникновением в жилище и применением насилия возбуждено уголовное дело.

Следователи со слов мальчика составили фоторобот подозреваемого. Они обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности преступника и его местонахождении, сообщить по телефонам 02, (342) 249-54-55, (342) 263-43-00. Анонимность и безопасность гарантируется.