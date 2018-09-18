Марина Федункив отпраздновала свадьбу с Андреем Малаховым в Грузии

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-18T08:53:14+03:00

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Пермская актриса Марина Федункив, известная по роли мамы Коляна в «Реальных пацанах» опубликовала на своей странице в Instagram видеоклип «Сенсация!» с участием телеведущего Андрея Малахова. Ролик она подписала «Алло, Вава? Ты не поверишь!»

На видео Марина и Андрей развлекаются в Грузии. Сначала они вместе сидят за праздничным столом и им кричат гости «Горько!». «Малахов развелся с женой и свадьбу втихую празднует в Тбилиси», – сообщает Федункив.

Потом они вместе смотрят выступление грузинских танцоров, едят хачапури, а в конце видеоклипа купаются в бассейне под песню Серова: "А музыка венчальная". Малахов держит актрису на руках.

Напомним, ранее Андрей публиковал в своем блоге снимок, на котором держит Марину Федункив на руках в бассейне. Поклонники намекнули телеведущему, что он отдыхает не с женой. После чего Малахов и Федункив решили записать провокационный ролик.