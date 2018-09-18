2018-09-18T08:53:14+03:00
Звезды

Марина Федункив отпраздновала свадьбу с Андреем Малаховым в Грузии

Известная артистка выложила видеоклип в Instagram [видео]
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
скриншот из видеоскриншот из видео
Изменить размер текста:

Пермская актриса Марина Федункив, известная по роли мамы Коляна в «Реальных пацанах» опубликовала на своей странице в Instagram видеоклип «Сенсация!» с участием телеведущего Андрея Малахова. Ролик она подписала «Алло, Вава? Ты не поверишь!»

На видео Марина и Андрей развлекаются в Грузии. Сначала они вместе сидят за праздничным столом и им кричат гости «Горько!». «Малахов развелся с женой и свадьбу втихую празднует в Тбилиси», – сообщает Федункив.

Потом они вместе смотрят выступление грузинских танцоров, едят хачапури, а в конце видеоклипа купаются в бассейне под песню Серова: "А музыка венчальная". Малахов держит актрису на руках.

Напомним, ранее Андрей публиковал в своем блоге снимок, на котором держит Марину Федункив на руках в бассейне. Поклонники намекнули телеведущему, что он отдыхает не с женой. После чего Малахов и Федункив решили записать провокационный ролик.

marina_phedunkivmarina_phedunkiv
Алло ,Вава ? ты не поверишь !...
34807 отметок «Нравится»355 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Вабищевич (“Дядя Ваня”): 50 тысяч долларов, полученные от Аллы Пугачевой, я потратил на ... мечты
Белорусский участник “Новой волны” рассказал, что значит «проснуться звездой», почему он бил людей в сериалах и как он сам получил волшебный пендель от Примадонны
Роза Рымбаева: В косухе вряд ли буду смотреться гармонично
В этом году «золотой голос Казахстана» настиг новый виток славы в Беларуси. На «Славянском базаре» в ее честь открыли именную «звезду» в Витебске, а Президент Александр Лукашенко вручил награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию»
Новости 24
В Перми пожилая женщина добилась звания «Ветеран труда»
В Перми осудили нелегального валютчика
В Перми конкурсный управляющий приговорен к штрафу 15 млн рублей за откат
В Перми под колесами иномарки оказался 10-летний ребенок
В Прикамье водитель, пытавшийся подкупить инспектора ДПС, осужден
Пермяки вновь почувствовали сильный запах хлора в поселке Крым
«Молот-Прикамье» проиграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска
Главред Properm.ru Владислав Аскариди признан виновным в неповиновении полиции и должен заплатить штраф
Пермский медведь, который гастролирует по всей стране, приехал в Пермь
В Прикамье купят сирены на 73 миллиона рублей
Подписан контракт на строительство школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках
В Перми пройдет чемпионат мира по греко-римской борьбе
В Перми спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев на воде
Пропал мужчина, возвращавшийся в Пермь из Москвы
В Прикамье женщина заявила в полицию, что над ней надругались в День Победы
В Перми 13-летнего подростка убило каменной колонной
В Перми жители дома, в котором взорвался газ, возвращаются в свои квартиры
В Прикамье убийце пенсионера дали 9 лет
В Перми кондуктор украла у пассажирки телефон из рюкзака
В Краснокамске 24-летняя девушка отправится в колонию за торговлю наркотиками
Жителя Перми обязали убрать лестницу на балкон, которую он установил
В центре Перми иномарка проехала на красный свет и сбила мотоциклиста
В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем