2018-09-17T17:56:31+03:00
Общество

График отключения воды в Перми с 19 по 28 сентября

Без воды придется посидеть жителям домов в Индустриальном, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах
Андрей МАТЛИН
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Опять нет воды.Опять нет воды.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В компании «Новогор-Прикамье» сообщили об отключении воды в сентябре в пермских многоэтажках.

19 сентября, в среду, с 9.00 до 19.00 будут ремонтировать водовод в Индустриальном районе, в связи с этим без воды придется посидеть жителям домов на улицах Блюхера, 3, 3А, 5, 7, Шоссе Космонавтов, 82.

В этот же день, 19 сентября, также с 9.00 до 19.00 отключат водоснабжение во многих домах в микрорайоне «Голованово» - воды не будет в домах на улицах Зеленая, 10, Клубный переулок, 1, Ленина, 10, Лядовский переулок, 1, Молодежная, 1, Набережная, 10, Новая, 1, Северная, 10, школьная, 1, 3.

20 сентября с 9.00 до 19.00 воды не будет в доме на улице Подводников, 11А.

22 сентября с 9.00 до 17.00 воду отключат в домах на улицах Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8, Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 20, Васильевская, 4Б, Евгения Пузырева, 4, 14, 23, Железнодорожная, 1, 1А, Корсуньская, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Малореченская, 12, Мозырьская, 3, 5, 9, 9А, 26, Мозырьский пер. 1-й, 2, Мозырьский пер. 2-й, 6, Оршанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, Пинская, 1, Пришвина, 1, Прохладная, 2, Сестрорецкая, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 24, 26, Сиреневая, 1, Сосновая, 5, Сухумская, 3, 4А, 5, 6, 6А, 8, 10, 19.

28 сентября с 9.00 до 19.00 водоснабжение отключат в домах на улицах Рабочая, 1, 3, 5 и Шоссе Космонавтов, 106.

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