2018-09-17T11:01:34+03:00
Происшествия

Главврач больницы, куда после смертельного ДТП в Кизеле доставили пострадавших подростков: «В тяжелом состоянии остаются двое»

Еще двое написали отказ от госпитализации
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Фото погибших ребят из соцсетейФото погибших ребят из соцсетей
Изменить размер текста:

Во вторник, 18 сентября в Перми и Кизеле простятся с погибшими в страшной аварии подростками. ДТП, напомним, случилось вечером в субботу, 15 сентября, недалеко от Кизела. Вазовская "девятка", в которой находились семь человек, налетела на столб и перевернулась, протаранив здание кафе "Девятая деляночка".

Как рассказывают очевидцы, автомобиль двигался в сторону Губахи, но водитель, заметив гаишников, развернулся и помчался назад. По дороге "девятка" едва не зацепила людей, стоящих на остановке "Рудничный". Затем в районе заправки машина не вписалась в поворот, налетела на столб и в результате врезалась в кафе.

Автомобиль превратилась в кучу искореженного металла. Три человека скончались на месте. Это 16-летний водитель Вячеслав М. и два его пассажира - 16-летняя Майя Г. и 22-летний Максим П., он сидел на заднем сиденье автомобиля.

Еще четыре человека были доставлены в Березниковскую больницу. Это 17-летняя Лариса С., 21-летний Дмитрий Т., его 17-летний брат Кирилл Т. и еще один парень 17 лет, Вадим Г.

- После аварии к нам доставили четверых пострадавших, - рассказал «КП» главный врач краевой больницы имени Вагнера в Березниках Михаил Суханов. – В СМИ прошла информация, что один из доставленных скончался в больнице, эта информация не соответствует действительности. Двух тяжелых пациентов мы прооперировали, они находятся в стабильном состоянии. Мы готовим их перевести из реанимации в обычную палату.

По словам Михаила Сергеевича, еще у двоих пострадавших были не осложненные травмы. В воскресенье молодые люди написали отказ от госпитализации и в сопровождении родителей были отпущены домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состояние пострадавших в смертельном ДТП подростков из Кизела остается тяжелым

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела (подробнее…)

В Пермском крае машина с семью подростками врезалась в здание кафе

Девушка и двое парней погибли, еще четверо пассажиров «девятки» с травмами попали в больницу (подробнее…)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем
Главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди задержан полицией за участие в акции протеста
Погода в Пермском крае на сентябрь 2018: в среду начнутся дожди и похолодает
Подробности пожара в Верещагино: горел не торговый центр, а мусор рядом
В Перми в ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автобуса
Пермячка Ольга Ямалдинова вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис-2018»
Певец из Прикамья покорил жюри программы «Голос.60+»
В Перми сотрудник МЧС, попавшийся на взятке, заплатит штраф
В Прикамье горел торговый центр
«Звезда» одержала волевую победу над «Уфой-2»
Пермские врачи спасли 12-летнюю девочку, которая более 100 дней находилась между жизнью и смертью
Хоккеисты "Молот-Прикамье" проиграли команде из Караганды
Полицейские задержали пермячку, которая ударила мужа ножом в грудь
В Прикамье перевернулся автомобиль с семью подростками
Денис Григораш, которого искали в Перми больше трех суток, найден погибшим
Пенсионер, которого искали в Перми две недели, найден погибшим
Смертельное ДТП в Прикамье: два водителя погибли на месте
В Перми продолжают искать пропавшего мужа известной журналистки
Двое жителей Прикамья до смерти избили прохожего шваброй
В Лысьве будет построен современный комплекс по обращению с отходами
В Прикамье бывший заключенный напал с ножом на 12-летнюю девочку