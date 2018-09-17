Главврач больницы, куда после смертельного ДТП в Кизеле доставили пострадавших подростков: «В тяжелом состоянии остаются двое»

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-17T11:01:34+03:00

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Во вторник, 18 сентября в Перми и Кизеле простятся с погибшими в страшной аварии подростками. ДТП, напомним, случилось вечером в субботу, 15 сентября, недалеко от Кизела. Вазовская "девятка", в которой находились семь человек, налетела на столб и перевернулась, протаранив здание кафе "Девятая деляночка".

Как рассказывают очевидцы, автомобиль двигался в сторону Губахи, но водитель, заметив гаишников, развернулся и помчался назад. По дороге "девятка" едва не зацепила людей, стоящих на остановке "Рудничный". Затем в районе заправки машина не вписалась в поворот, налетела на столб и в результате врезалась в кафе.

Автомобиль превратилась в кучу искореженного металла. Три человека скончались на месте. Это 16-летний водитель Вячеслав М. и два его пассажира - 16-летняя Майя Г. и 22-летний Максим П., он сидел на заднем сиденье автомобиля.

Еще четыре человека были доставлены в Березниковскую больницу. Это 17-летняя Лариса С., 21-летний Дмитрий Т., его 17-летний брат Кирилл Т. и еще один парень 17 лет, Вадим Г.

- После аварии к нам доставили четверых пострадавших, - рассказал «КП» главный врач краевой больницы имени Вагнера в Березниках Михаил Суханов. – В СМИ прошла информация, что один из доставленных скончался в больнице, эта информация не соответствует действительности. Двух тяжелых пациентов мы прооперировали, они находятся в стабильном состоянии. Мы готовим их перевести из реанимации в обычную палату.

По словам Михаила Сергеевича, еще у двоих пострадавших были не осложненные травмы. В воскресенье молодые люди написали отказ от госпитализации и в сопровождении родителей были отпущены домой.

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