Россельхозбанк запустил акцию «Хорошее начало» для малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-14T16:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк предлагает компаниям малого и среднего бизнеса бесплатное открытие счета в рублях и его обслуживание в течение трех месяцев.

В качестве дополнительного преимущества РСХБ отменяет комиссию за три календарных месяца, включая месяц открытия счета, на переводы денежных средств в рублях через системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент»/«Банк-Клиент» и «Мобильный банк» на счета в РСХБ и других кредитных организациях. Кроме того, операции по приему и пересчету денежной наличности в рублях в течение одного календарного месяца, в котором был открыт счет, для участников акции также бесплатны.

Россельхозбанк постоянно разрабатывает новые предложения и сервисы для МСБ, повышает конкурентоспособность продуктов с учетом современных тенденций на рынке и потребностей клиентов.Воспользовавшись акцией «Хорошее начало», компании снизят затраты на расчетно-кассовое обслуживание в первые месяцы после старта бизнеса, а также повысят скорость и качество управления счетами с помощью современной системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ.

Специальное предложение действует до 30 ноября 2018 года. Узнавайте подробности по тел. +7 (342) 236-36-92 и на официальном сайте РСХБ.