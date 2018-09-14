2018-09-14T14:42:02+03:00
Происшествия

Бывший министр спорта Пермского края заявил о своей невиновности

В Перми начался суд по делу Павла Ляха
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Павла Ляха задержали в октябре 2016 года.Павла Ляха задержали в октябре 2016 года.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Вину не признаю, никаких преступлений не совершал, - заявил Павел Лях после оглашения прокурором обвинительного заключения.

14 сентября в Ленинском районном суде начался процесс по делу экс-министра спорта Пермского края. Напомним, Павла Ляха обвиняют в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями. Один эпизод связан с перенесением тренировок пермских спортсменов вместо федерального центра «Снежинка» на базу «Раздолье», которая не входит во всероссийский реестр объектов спорта.

Таким образом, владелец «Раздолья», который, по данным следствия, являлся приятелем Павла Ляха, смог получить бюджетные деньги за использование своей базы. К тому же 11 спортсменов, принявших участие в сборах, не входили в состав сборных команд Пермского края, то есть не имели права на сборы. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму более 3,4 миллиона рублей.

Также Павла Ляха обвиняют в том, что при его участии были похищены бюджетные деньги при строительстве и реконструкции крупных спортивных объектов, в частности, стадиона «Динамо».

- При реконструкции и ремонте стадиона «Динамо», в частности замене футбольного поля и беговых дорожек, Павел Лях подписал акты выполненных работ на сумму в 18 миллионов на работы, выполненные с нарушением технологии или с использованием не тех материалов, которые были заложены в проекте, а также акты на сумму в 5 миллионов на работы, которые фактически не были выполнены, - рассказал «КП» прокурор Дмитрий Красноперов. – К тому же акты были подписаны в конце 2014 года, когда работы еще не были завершены.

Максимальное наказание, которое грозит Павлу Ляху в случае признания его виновным, - 4 года лишения свободы.

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