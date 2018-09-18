2018-09-18T07:44:28+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Квитанция за газ в Пермском крае будет выходить в новом виде

Рассказываем, что изменится в документах
Ксения ОГАРЕВА
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С сентября 2018 года квитанция по оплате газа от ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» будет приходить к пермякам только в запечатанном виде - с именем абонента и логотипом компании на лицевой стороне. Все необходимые реквизиты для оплаты и контакты абонентской службы компании указаны на квитанции и остались без изменений.

- Если данные на полученной квитанции не совпадают, пермякам необходимо обратиться в абонентский пункт компании по месту жительства, - обращает внимание «Газпром межрегионгаз Пермь».

Тарифы на газ остаются без изменений. Текущие цены утверждены постановлением Региональной службы по тарифам с 1 августа 2018 года.

Заплатить за газ можно несколькими способами - например, в пунктах приема коммунальных платежей или с помощью платежных интернет-сервисов.

Кроме того, абоненты компании могут воспользоваться услугами личного кабинета ООО «Газпром межрегионгаз» на сайте http://www.permrg.ru. Этот сервис позволяет оплатить газ, передать показания прибора учета, посмотреть историю оплат и начислений.

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