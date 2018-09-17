В Прикамье хозяина ямы, в которой утонул пятилетний мальчик, приговорили к исправительным работам

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-17T13:26:43+03:00

Всю ночь ребенка искали полиция и волонтеры, а нашли только утром в колодце рядом с домом

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В Красновишерске осудили владельца ямы, в которой утонул 5-летний мальчик. 59-летний мужчина построил яму на своем участке, чтобы туда стекали канализационные и сточные воды из его частного дома. Но он не установил безопасное ограждение около колодца и нормально не закрыл яму. 5-летний мальчик наступил на один из листов железа, упал в канализационный колодец и погиб.

Приговором суда признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к одному году исправительных работ. Кроме того, в пользу матери погибшего с осужденного взыскано 500 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, трагедия произошла вечером 17 июня. 5-летний мальчик ушел на прогулку, но домой так и не вернулся. Спустя несколько часов родители забили тревогу. Всю ночь и утро ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры. Тело мальчика нашли утром 18 июня в двухметровой яме, заполненной водой. Она находилась в ста метрах от дома, где жил ребенок.