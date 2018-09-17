2018-09-17T13:26:43+03:00
Происшествия

В Прикамье хозяина ямы, в которой утонул пятилетний мальчик, приговорили к исправительным работам

Всю ночь ребенка искали полиция и волонтеры, а нашли только утром в колодце рядом с домом
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: СУ СКР по Пермскому краюфото: СУ СКР по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Красновишерске осудили владельца ямы, в которой утонул 5-летний мальчик. 59-летний мужчина построил яму на своем участке, чтобы туда стекали канализационные и сточные воды из его частного дома. Но он не установил безопасное ограждение около колодца и нормально не закрыл яму. 5-летний мальчик наступил на один из листов железа, упал в канализационный колодец и погиб.

Приговором суда признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к одному году исправительных работ. Кроме того, в пользу матери погибшего с осужденного взыскано 500 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, трагедия произошла вечером 17 июня. 5-летний мальчик ушел на прогулку, но домой так и не вернулся. Спустя несколько часов родители забили тревогу. Всю ночь и утро ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры. Тело мальчика нашли утром 18 июня в двухметровой яме, заполненной водой. Она находилась в ста метрах от дома, где жил ребенок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это несправедливо»: мать в слезах слушала мягкий приговор коммунальщикам, из-за которых утонули ее дети
В Колывани вынесен приговор работникам коммунального хозяйства, из-за разгильдяйства которых двое братьев упали в яму. Виновников ждут небольшие сроки в колонии-поселении
Новости 24
В Краснокамске 24-летняя девушка отправится в колонию за торговлю наркотиками
Жителя Перми обязали убрать лестницу на балкон, которую он установил
В центре Перми иномарка проехала на красный свет и сбила мотоциклиста
В Прикамье домашний тиран избивал и душил жену
Житель Перми осужден за кражу шести люксовых автомобилей
В Перми автосалон «Land Rover» выставлен на торги за долги
В Перми полностью восстановлено движение по Чусовскому мосту
Футболист «Звезды» отметил победу команды зажигательным танцем
Главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди задержан полицией за участие в акции протеста
Погода в Пермском крае на сентябрь 2018: в среду начнутся дожди и похолодает
ГУ МЧС Прикамья: у торгового центра в Верещагино загорелся мусор
В Перми в ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автобуса
Пермячка Ольга Ямалдинова вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис-2018»
Певец из Прикамья покорил жюри программы «Голос.60+»
В Перми сотрудник МЧС, попавшийся на взятке, заплатит штраф
В Прикамье горел торговый центр
«Звезда» одержала волевую победу над «Уфой-2»
Пермские врачи спасли 12-летнюю девочку, которая более 100 дней находилась между жизнью и смертью
Хоккеисты "Молот-Прикамье" проиграли команде из Караганды
Полицейские задержали пермячку, которая ударила мужа ножом в грудь
В Прикамье перевернулся автомобиль с семью подростками
Денис Григораш, которого искали в Перми больше трех суток, найден погибшим
Пенсионер, которого искали в Перми две недели, найден погибшим
Смертельное ДТП в Прикамье: два водителя погибли на месте
В Перми продолжают искать пропавшего мужа известной журналистки
Двое жителей Прикамья до смерти избили прохожего шваброй
В Лысьве будет построен современный комплекс по обращению с отходами
В Прикамье бывший заключенный напал с ножом на 12-летнюю девочку